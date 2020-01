Montes Claros – Previsão do tempo para Montes Claros

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Mais chuva para Montes Claros e o Norte de Minas. Essa é a previsão do INPE – Instituto de Pesquisas Espaciais para a região nas próximas horas.

Diferente do que havia sido previsto na semana passada, a chuva não irá se arrefecer em Minas Gerais e muito menos na região Norte Mineira.Para Montes Claros a previsão é de céu com nuvens e chuva com trovões nos períodos da manhã, tarde e noite.

O esperado é que chova 14 mm desta quarta, 29, e também 14 mm na quinta, 30.

As temperaturas devem oscilar entre 29 e 30 graus.

A chuva deve dar uma trégua na sexta, 31, último dia do mês até domingo, 2, devendo retornar à região na segunda feira, 3.