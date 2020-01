* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Brasil tem 9 casos suspeitos de infecção por coronavírus

O Ministério da Saúde declarou, que há 9 casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Os casos suspeitos estão localizados no seguintes estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará. Nenhum dos casos foi confirmado ainda.

Alguns dos estados tem mais de um caso suspeito, como é o caso de São Paulo, com 3 casos suspeitos, estado com maior número de casos suspeitos. A partir desta quarta, a pasta divulgará todos os dias às 16h um boletim com a situação dos casos do Brasil.

Segundo o Ministério da Saúde, o resultado do exame de coronavírus demora cerca de sete dias para sair.

Nesta terça-feira, 28, a pasta afirmou que três casos suspeitos da doença eram monitorados pelas autoridades de saúde brasileiras. De terça para quarta, o número de casos suspeitos cresceu, mas isso já era esperado pelo ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, já que que definição de caso suspeito mudou nesta terça.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), todas as pessoas vindas da China nos últimos 14 dias, que apresentem febre e sintomas respiratórios podem ser considerados suspeitas.

O primeiro caso suspeito no Brasil foi o de uma estudante de 22 que esteve na cidade de Wuhan, na China, epicentro dos casos, no período de 29 de agosto de 2019 a 23 de janeiro de 2020. A jovem chegou ao Brasil na última sexta-feira, 24, e se encontra estável e isolada no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte.

Do Portal Estado de Minas