* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2020.

Norte de Minas – Festa do Pequi terá fórum sobre o cenário hídrico do Norte de Minas

Norte de Minas – A 29ª Festa do Pequi, que acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro, na Praça Doutor Chaves (Matriz), terá uma programação específica voltada para o Meio Ambiente, com caminhadas ecológicas, oficina de artes com recicláveis, plantio de mudas e visita a parques, além de um fórum para debater a situação hídrica no norte de Minas Gerais, tendo em vista o cenário preocupante que assola a nossa região.

Cientes de que ações antrópicas têm contribuído fortemente para a atual situação, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente de Montes Claros (CODEMA), realizará este fórum para discutir e propor ações imediatas.

A abertura e mediação do fórum será feita pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e presidente do CODEMA, Paulo Ribeiro, no dia 07 de fevereiro, às 8h30, no Auditório Cândido Canela, no Centro Cultural Hermes de Paula. Ele discorrerá sobre a crise hídrica no Norte de Minas. Em seguida, Dirceu Colares, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, falará sobre o cenário de demandas hídricas na Bacia do Verde Grande. José Arcanjo, técnico da EMATER, participará com o tema “O cenário de demandas hídricas na área rural do Norte de Minas e as experiências de sucesso”, enquanto Walter Viana, técnico ambiental do Núcleo Regional de Fiscalização Norte de Minas, fará um balanço hídrico do Norte de Minas e suas consequências. Logo após, a professora e pesquisadora em ecologia vegetal da UNIMONTES, Yule Nunes, discorrerá sobre o cenário das veredas do Norte de Minas e o efeito do secamento sobre a biodiversidade.

Uma moção será gerada para aprovação e assinatura dos presentes.