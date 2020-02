Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de fevereiro de 2020.

O aumento nas transações imobiliárias online em BH através de portais especializados

Saiba como ter sucesso em suas pesquisas online

Comprar um imóvel costuma ser um processo um tanto burocrático para quem tem o sonho de conquistar a casa própria, afinal estamos falando do investimento de uma vida inteira, certo? Geralmente esse processo envolve um extenso processo de pesquisa, contato com imobiliárias e proprietários, visitas, tudo isso antes de tomar uma decisão.

Entretanto a dificuldade pode te ficado para trás, pelo menos em Belo Horizonte. É que na cidade estão surgindo empresas especializadas em tornar esse processo mais agilizado e tudo de forma 100% online. Isso sem falar nos portais especializados, que reúnem diversas opções de imóveis em um só lugar, facilitando o contato entre comprador e proprietário.

Essa nova forma de realizar operações imobiliárias também tem se refletido nos números do mercado. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que o Produto Interno Bruto (PIB) de Belo Horizonte cresceu 2% no segmento de construção junto ao segundo trimestre de 2019.

Segundo o Sindicato da Construção Civil de Minas Gerais (Sinduscon-MG) no Brasil em foram 11,8% lançamentos imobiliários a mais em 2019. Destes, em Belo Horizonte, foram 256 unidades lançadas e 335 vendidas. No acumulado de vendas entre junho de 2018 e maio de 2019, os imóveis residenciais somaram a receita de 32,6 milhões. De acordo com o Sindicato de Habitação (Secovi) isso representa um aumento de 19,4% em relação ao ano anterior. Como podemos observar a partir dos números, as vendas estão superando os lançamentos. Com isso o estoque vem a diminuir e aumenta a demanda das construtoras.

A perspectiva é de que este seja um período para a retomada do impulso no segmento imobiliário de forma que este desempenho venha a se manter até o ano de 2023, quando o mercado volta a se consolidar segundo a previsão de alguns especialistas da área.

Agora para o ano de 2020, a expectativa é de que os primeiros meses já sejam aquecidos. Algumas características como os subsídios do governo, aliados a confiança em alta e a competitividade são fatores decisivos para o bom desempenho do mercado neste novo período que se inicia.

A redução da taxa de juros foi fundamental para que seja possível se recuperar e possa gerar nos investimentos, garantindo que novas obras se iniciem. Outro fator importante que veio para mexer com o mercado é a mudança de comportamento do consumidor, que vai exigir uma atualização do segmento imobiliário. Um exemplo disso é o surgimento de novos portais especializados principalmente para quem busca imóveis à venda em Belo Horizonte. Saiba mais sobre como esta novidade tem potencializado os resultados no estado:

Agilidade no processo

Um dos grandes diferenciais que os portais especializados vieram garantir ao mercado imobiliário é prover mais rapidez nos processos de aluguel e neste caso, de venda. Tudo tem início com a escolha de um site reconhecido, que já tenha negociação imóveis na cidade e na região, com estrutura e profissionais capacitados para realizar o atendimento necessário. Geralmente a busca por filtros, fotos de boa qualidade e informações completas são alguns dos atrativos para quem busca um imóvel na internet. Tudo isso permite que o usuário já selecione e conheça as opções mais interessantes para a sua necessidade, independente do lugar em que esteja. Isso diminui consideravelmente o tempo de pesquisa e torna as escolhas ainda mais assertivas. Com as melhores opções selecionadas, é preciso fazer uma visita presencial. Os sites oferecem um agendamento de visitas feitas de forma online e em alguns casos, um profissional segue junto na visita para realizar orientações e tirar as principais dúvidas. Com a internet, a negociação tem se sido cada vez mais simples e segura. A negociação e as propostas por exemplo podem ser realizadas online. E em alguns casos, etapas como comprovação de crédito e envio de documentação também podem ser realizadas pelo site na internet.

Atendimento as necessidades

Está enganado quem acredita que a aquisição de um imóvel precisa acontecer em apenas uma plataforma. Muito pelo contrário! Hoje os serviços estão bastante diversificados e podem atender a necessidade exata do cliente ao longo do seu processo de busca pela casa própria. Segundo uma pesquisa do Think Real With Google, 60% do processo de compra de imóveis é feito pela internet, com acesso a pelo menos 5,6 sites especializados ao longo de todo esta jornada. Assim os compradores buscam se informar bem a respeito antes de ir à rua conhecer as opções durante as visitas. Por isso é importante conhecer quais são os dispositivos que podem ajudar! Tem os sites de imóveis com desconto, que reúnem opções que entraram em estoque ou tem urgência em serem vendidos pelas construtoras, o que pode baixar e muito o valor do imóvel. Também existem os simuladores de financiamento, que permitem calcular o valor do imóvel e qual será o investimento necessário ao longo dos anos. Também existem os classificados online, que reúnem as principais opções e permitem estabelecer comparações de preço entre duas ou mais opções.

Perfis e seus principais cuidados

Uma das opções mais procuradas em imóveis no estado de Minas Gerais é apartamento em BH. Geralmente está busca, assim como as de opções imobiliárias pela internet é feita por jovens da geração Z, nascidos a partir de 1996. É sempre importante desconfiar de sites que ofereçam opções muito abaixo do valor ou sem informações completas, principalmente para contato. Ao contar com ajuda de algum tipo de profissional como corretores de imóveis, certifique-se de que esta pessoa é mesmo registrada e atuante na área. Também procure buscar por empresas sérias, que tenham algum tipo de reconhecimento do mercado e já tenham realizado operações imobiliárias anteriormente para fazer a aquisição sem nenhum tipo de estresse.

Gostou do artigo? Então não deixe de compartilhar em suas redes sociais!