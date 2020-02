Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2020.

Especialista traz dicas de boa forma para a população de Montes Claros

Nada deve ser um impedimento para ter uma vida mais saudável. Muito menos o local onde você fará seu treinamento. Se você quer ter uma boa aparência e se sentir bem, é hora de deixar as desculpas de lado e incluir exercícios e atividades físicas em sua rotina diária.

Se a academia não é uma opção para viável para você ou se você deseja economizar o dinheiro de uma mensalidade, estamos aqui para ajudá-lo: é possível manter a saúde em dia sem sair de casa. Pedimos algumas dicas de boa forma para a população de Montes Claros ao educador físico Andrey Duarte.

A internet te ajuda a treinar

Se você não é especialista em fitness, todo o conhecimento necessário está na internet. Você não precisa gastar muito dinheiro com personal trainers ou academias quando pode ter acesso a inúmeras rotinas de exercícios na web, de maneira totalmente gratuita.

Comece procurando vídeos para iniciantes no YouTube e lembre-se de usar a palavra-chave “treinar em casa” ou “exercícios para fazer em casa“. Uma excelente alternativa é praticar exercícios intervalados de alta intensidade. Você vai levar apenas 20 minutos e não irá precisar de nenhum equipamento específico, apenas muita água e desejo de treinar. Se você prefere ganhar flexibilidade enquanto cultiva sua paz interior, o yoga é a melhor opção.

Espaço adequado

Crie um espaço onde você possa treinar. Se você fizer isso em um espaço pequeno, provavelmente não será incentivado a se exercitar constantemente. Organize um pouco os móveis da sua sala de estar para ter um espaço extra, onde você poderá realizar todos os tipos de movimentos sem se sentir restringido. Se sua casa é pequena, experimente treinar no parque ou em qualquer espaço aberto e não se esqueça do protetor solar!

Vista-se de acordo com a ocasião

Embora seja verdade que ao treinar em casa você não deve se preocupar muito com sua aparência, isso não é motivo para você fazer seus exercícios de pijama. Vista roupas esportivas apropriadas e confortáveis. Investir dinheiro em roupas de ginástica é uma excelente idéia para se manter motivado e criar o hábito de treinar constantemente.

Estabeleça um cronograma conveniente

As manhãs são um excelente momento para treinar. Você ficará carregado de energias pelo resto do seu dia. Tente se exercitar nas horas em que não será incomodado por ninguém. Pode ser quando seus filhos estão na escola ou quando seu parceiro está no trabalho. Criar um cronograma o ajudará a promover a disciplina e cultivar o hábito do treinamento.

Equipe-se

É possível treinar com o peso do nosso corpo e alcançar resultados surpreendentes; no entanto, alguns elementos esportivos podem nos ajudar a aumentar a dificuldade dos exercícios e nos manter motivados. Se você comprar um banco supino, por exemplo, sentirá a necessidade de usá-lo e se sentirá motivado a criar uma rotina de exercícios que o inclua.

Evite distrações

Não treine em pequenos intervalos entre as atividades domésticas. Ou seja, você treina 10 minutos, depois lava as roupas e retoma a rotina de exercícios. Seu corpo ficará frio e você perderá a motivação e o desejo de treinar. Use um cronômetro para definir um horário fixo. Você pode começar por meia hora e aumentar à medida que seu corpo ganha resistência.