* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2020.

Norte de Minas – Jeito diferente do mineiro falar será tema de encontro em Montes Claros

Norte de Minas – A Unimontes sediará em 2020, de forma inédita, o “Diverminas Sertão Gerais”, como é denominado o IV Encontro sobre a Diversidade Linguística de Minas Gerais: “Linguagem, História e Memória”. Será na primeira semana de abril, entre os dias 1º e 3/4, no campus de Montes Claros, com conferências, mesas redondas, simpósios temáticos, minicursos e oficinas.

A realização conta com a parceria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), idealizadora do evento, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e o Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (PPGL) e o Mestrado Profissional em Letras (PROFLetras), ambos da Unimontes. Esta edição é especial porque completa-se neste ano uma década desde a realização do primeiro evento, em Ouro Preto (2010).

As inscrições como ouvintes podem ser feitas até a abertura do evento. Já para a apresentação de trabalhos científicos o prazo será entre os dias 20 de fevereiro e 14 de março. Por sua vez, a submissão de resumos específicos para os simpósios têm novo prazo e podem ser efetuadas até 9 de fevereiro. O site oficial do evento é http://www.letras.ufmg.br/diverminas4/.

OBJETIVO

Para os organizadores, o grande objetivo do evento está na oportunidade de integração de professores, pesquisadores e alunos da graduação e da pós-graduação, além da amplitude na divulgação das pesquisas associadas à diversidade linguística e literária de Minas Gerais. “É uma forma eficiente de dar visibilidade às diferentes maneiras de expressão e às pesquisas sobre a diversidade lingüística, tão característica do Estado, representada não só pelo português, mas também por línguas de ciganos, indígenas e africanos”, atesta a comissão organizadora ao apresentar o evento.

HOMENAGENS

O VI “Diverminas Sertão Gerais” terá uma sessão de homenagens às professoras doutoras Maria Cândida Trindade Costa de Seabra e Constância Lima Duarte, pesquisadoras da UFMG e referências nacionais em Estudos Linguísticos (léxico) e Estudos Literários (escrita feminina), respectivamente.

A comissão científica envolve docentes da Unimontes, UFOP e UFMG, além das Universidades Federais de Viçosa (UFV), Fluminense (UFF), de Uberlândia (UFU), do Piauí (UFPI), do Triângulo Mineiro (UFTM), Lavras (UFLA), Vale do Jequitinhonha e do Mucuri (UFVJM), do Mato Grosso do Sul (UFMS) e ainda, da PUC-Minas, Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), CEFET-MG e do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG).