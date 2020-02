Cidade do Rio Grande do Sul promove a 30ª edição da Colheita do Arroz

* Por: da redação - 13 de fevereiro de 2020.

A 30ª edição da Colheita do Arroz, que será realizada até sexta-feira (14/02), na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS), terá com o tema neste ano “Intensificação para Sustentabilidade”. Um dos destaques do evento é o Roteiro Técnico, que ocorrerá nos turnos da manhã e contará com 34 vitrines tecnológicas de 20 empresas e instituições de pesquisa e ensino.

Estarão presentes as instituições que mais investem recursos em tecnologia no setor arrozeiro mundialmente. Na quinta-feira, dia 13 acontece o Fórum de Mercado que terá palestras com temas estratégicos para a Sustentabilidade do produtor de grãos em terras baixas, como: exportação, inovação, empreendedorismo, economia, novas tecnologias, gestão de pessoas, além de novos modelos de tratores.

Na área técnica, o produtor que ganhou o prêmio nacional de produtividade em soja (CESB 2018/2019), contará ao público presente a sua experiência como produtor. Isso tudo em paralelo com a Feira de Produtos e Serviços.

Prêmio Pá de Arroz

Outro momento marcante durante a Abertura da Colheita do Arroz é a Entrega dos Prêmios “Pá do Arroz”, ocasião onde são reconhecidas pessoas e instituições que agregaram de forma positiva ao desenvolvimento da lavoura arrozeira.

O setor arrozeiro movimenta a economia do Rio Grande do Sul. É responsável por aquecer o mercado de máquinas agrícolas, de revenda de tratores usados, além de gerar centenas de empregos.