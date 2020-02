Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de fevereiro de 2020.

“Desafio da rasteira” que viralizou pode causar paralisia e levar à morte

Um novo vídeo toma conta das redes sociais: o desafio da rasteira. Três meninos pulam ao mesmo tempo e o que está no meio cai e bate a cabeça no chão. As imagens viralizaram, tomaram conta dos grupos de Whatsapp e têm preocupado muitos pais.

O desafio também foi divulgado no Tik Tok, uma rede social focada mais no público infantil e adolescente. Em uma brincadeira parecida, uma adolescente de 16 anos morreu ao bater a cabeça no chão no ano passado.

“A família deve orientar as crianças sobre esse tipo de brincadeira, alertar para os riscos da queda e os perigos dos desafios que são divulgados nas redes sociais”, orienta a psicopedagoga Patricia Marques. “O próprio Tik Tok tem um espaço para que os pais comentem e apontem problemas.”