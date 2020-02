Norte de Minas – PRF apreende 800 kg de maconha em Montes Claros

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2020.

Norte de Minas – Aproximadamente uma tonelada de drogas foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal no Norte de Minas, nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro. A ação da PRF na repreensão ao tráfico de drogas foi na rodovia BR-251 em Montes Claros.

A droga estava escondida no fundo falso de um caminhão e o motorista foi abordado depois que a polícia suspeitou de um carro que passou pelo posto de fiscalização.

Os policiais foram atrás do carro, que estava escoltando o caminhão, e depararam com o motorista retornando pela rodovia. “Ele fez uma ligação para o caminhoneiro no momento da abordagem e retornou por causa da demora. Já o encontramos quase chegando no posto”.