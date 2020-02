Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2020.

Carnaval – Mais de 70% dos acidentes registrados em 2019 resultaram em morte ou invalidez permanente

Segundo levantamento da Seguradora Líder, da sexta-feira de carnaval até a quarta-feira de cinzas de 2019, foram registrados 3.346 acidentes indenizados pelo Seguro DPVAT em todo o país. Deste total, 1.980 foram referentes a acidentes que deixaram vítimas com algum tipo de sequela permanente, e 492 foram casos fatais.

Os números apontam que, durante o período analisado, o sábado e o domingo de folia foram os dias que apresentaram maior incidência de acidentes, somando 40% dos episódios.

A maioria das ocorrências registradas e indenizadas (47%) aconteceu durante o anoitecer e pela manhã. Jovens entre 18 e 34 anos estão entre os mais afetados, representando 50% dos casos.

As regiões com as maiores festas de carnaval do país foram as que lideram o ranking de acidentes. O Nordeste concentrou 34% das ocorrências enquanto o Sudeste registrou 28%.

Do total de acidentes registrados no período, mais de 2.500 ocorrências (77%) envolveram motocicletas. Além disso, se analisados os casos envolvendo apenas os condutores, 81% das vítimas eram motociclistas.

Esses dados têm como base as indenizações do Seguro DPVAT e podem aumentar, já que que as vítimas de acidentes de trânsito e seus beneficiários têm até três anos para dar entrada no pedido.