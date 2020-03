Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2020.

Norte de Minas – Montes Claros sedia Seminário da Mulher Empresária

Norte de Minas – Março é o mês dedicado às mulheres. Nada melhor que um encontro entre elas para repercutir o empreendedorismo e valorizar a força feminina à frente dos negócios, além de abordar outros temas ligados ao universo feminino. Com essa perspectiva, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) o Sebrae Minas e o Sicoob/Credimontes realizam no dia 10 de março o VXII Seminário da Mulher Empresária de Montes Claros. O evento será de 14h as 18h no auditório da CDL.

A programação contará com apresentações artísticas, palestras, espaço de beleza e sorteio de brindes. O investimento para participar de todas as atividades é R$ 40, e as inscrições podem ser feitas pelo site Sympla ou na CDL pelo telefone (38) 3690 1900.

De acordo com a analista do Sebrae Minas Hebbe Mendes, a proposta do seminário é debater os temas direcionados para a mulher, tanto para desenvolver capacidades quanto para aprofundar o seu potencial nos negócios. “O Sebrae tem um programa especifico dedicado às mulheres, que é o Sebrae Delas. Então, junto com nossos parceiros, estamos promovendo esse evento que irá abordar empreendedorismo, inteligência emocional e competência comportamental, que são temas tão importantes para a mulher, que precisa dividir gestão de negócios e vida familiar”, destaca.

“O seminário já faz parte do calendário de eventos da CDL e, agora com o apoio do Sebrae e outros parceiros, podemos reforçar essa ação voltada às mulheres, que cada vez mais exercem uma postura atuante, não apenas pelos seus próprios esforços, mas também pelas exigências do mundo moderno”, enfatiza a gestora administrativa da CDL de Montes Claros, Karine Gomes.

Programação

14h: Abertura – Apresentação Artística – Escola de dança Pássaro de Minas

14h30: Palestra – Sexualidade feminina e a importância dos exercícios perineais na vida da mulher, com a Dra. Betânia Borém Corrêa Pires

15h30: Intervalo (coffe-break e visitação ao espaço da beleza)

16h15: Palestra: Inteligência emocional e competência comportamental: Soft Skills, com a consultora do Sebrae, Andreza Capelo Cândido Drumond

17h15: Sorteio de Brindes

17:30: Encerramento

Seminário da Mulher Empresária

Data: 10 de março

Horário: 14h às 18h

Local: Auditório da CDL – AV Sidney Chaves, bairro Edgar Pereira

Inscrições:www.sympla.com.br/xvii-seminario-da-mulher-empresaria__797571 ou na CDL pelo tel (38) 3690 1900.

Investimento: R$ 40