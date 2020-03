Norte de Minas – Ônibus capota e deixa ao menos 11 feridos na MGC-122 em Janaúba

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2020.

Norte de Minas – Onze pessoas ficaram feridas depois que um ônibus capotou na madrugada desta terça-feira (03), na MGC-122, em Janaúba no Norte de Minas.

O veículo que saiu do estado de São Paulo em direção ao Norte de Minas transportava 28 anos pessoas, além de dois motoristas.

Nove vítimas foram socorridas pelo SAMU com escoriações, queixando de dores e suspeita de fratura em algum membro do corpo; duas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

Os pacientes foram encaminhados para o Hospital Regional de Janaúba por duas unidades do SAMU de Janaúba, Capitão Enéas e Monte Azul, além do Corpo de Bombeiros.

Vinte e oito passageiros e dois motoristas viajavam no veículo, que seguia do interior de São Paulo para a região de Mamonas, no Norte de Minas. As vítimas conseguiram sair sozinhas do ônibus e sofreram ferimentos leves; elas foram encaminhadas para um hospital de Janaúba por equipes do Samu e dos bombeiros.