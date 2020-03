Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2020.

Norte de Minas – IFNMG-Campus Porteirinha oferta curso de Espanhol Básico, com vagas para a comunidade externa

Norte de Minas – O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG)-Campus Porteirinha, por meio do Centro de Ensino de Línguas (CELIN), torna público o processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas para os cursos de Espanhol Básico (A1/A2). Serão aceitos para participar da seleção alunos e servidores do Campus, alunos e professores das redes estadual e municipal de ensino e a comunidade em geral. As vagas serão destinadas da seguinte forma:

I – Espanhol BÁSICO (A1/A2) – Turma 1 (servidores municipais) – aulas às terças-feiras, das 19h30 às 21h30. Serão ofertadas 20 vagas, que serão definidas conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Porteirinha.

II – Espanhol BÁSICO (A1/A2) – Turma 2 (alunos da Escola Municipal José Rodrigues da Silva), aulas às quintas-feiras, das 8h às 11h. Serão ofertadas 20 vagas para alunos dos 8ºs e 9ºs anos, que serão definidas conforme os critérios estabelecidos pela gestão da escola.

III – Espanhol BÁSICO (A1/A2) – Turma 3 (servidores e alunos do IFNMG, e comunidade em geral). Serão ofertadas 20 vagas segundo os critérios estabelecidos pelo edital.

O período de inscrição será de 09 a 13/03/2020, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h, no Setor de Protocolo do Campus, localizado na Rua José Silveira Lopes, nº 429, Vila Serranópolis, em Porteirinha.

Mais detalhes sobre a seleção estão discriminados no Edital nº 14/2020. Para mais informações, o contato é pelo telefone (38) 99964-8210.