Norte de Minas – Muita chuva sobre o Norte de Minas

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de março de 2020.

Norte de Minas – Várias áreas do centro-oeste, norte e leste de Minas Gerais e do Espírito Santo voltaram a registrar chuva forte e volumosa nesta quinta-feira, 5 de março. Em geral, a chuva intensa caiu concentrada em pouco tempo, de 1 hora até 4 horas.

A chuva mais violenta foi em Pirapora no Norte de Minas Gerais, onde o INMET – Instituto nacional de meteorologia – registrou 72,0 mm em apenas 1 hora. O total em 2 horas foi de 83,6 mm. Isto representa 60% da média de chuva para todo o mês de março nesta região, que é de 139 mm (INMET)

Em Dores do Indaiá (MG), a forte pancada de chuva veio com ventania de 89 km/h entre 15 horas e 16 horas.

Em Nova Venécia (ES) choveu 30,2 mm em 2 horas e em Santa Tereza, na região serrana do ES acumulou 29,0 mm em apenas 1 hora.

Belo Horizonte teve pancadas moderadas a fortes, com rajadas de vento de 48 km/h no aeroporto Carlos Prates, às 18h18. Em Vitória choveu com fraca a moderada intensidade.

Mais chuva nos próximos dias

Para esta sexta-feira, 6, a previsão é de tempo bastante instável no centro-oeste, norte e leste de Minas Gerais e o Espírito Santo. As pancadas de chuva frequentes e podem ser fortes, com raios e eventualmente com intensas rajadas de vento.

O sábado também será com muita chuva nestas regiões, mas a tendência é de diminuição da chuva durante o domingo, 8 de março.

As nuvens carregadas que provocaram a chuva forte se formam por causa do ar quente e úmido que existe sobre estas regiões. Porém, até o sábado, a circulação de ventos sobre o Brasil favorece uma maior concentração de umidade nestas áreas, facilitando a formação das áreas de instabilidade .

Volumes de chuva

Volumes de chuva elevados registrados pelo INMET em Minas Gerais e no Espírito Santo entre 23 horas do dia 4 e 23 horas de 5 de março. A maior parte da chuva caiu no dia 5, quinta-feira, e em poucas horas.

Pirapora (MG): 86,6 mm (72,0 mm em 1h)

Diamantina (MG): 65,8 mm (44,2 mm em 2h)

Guarda-Mor (MG): 55,2 mm (46,4 mm em 1h)

Teófilo Otoni (MG): 44,2 mm (36,4 mm em 3h)

Salinas (MG): 41,4 mm (33,2 mm em 2h)

Afonso Cláudio (ES): 47,8 mm (42,6 mm em 4h)

Santa Tereza (ES): 40,6 mm (29,0 mm em 1h)

São Mateus (ES): 36,6 mm (20,0 mm em 1h)