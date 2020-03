Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de março de 2020.

Quanto tem de investir para construir sua loja E-commerce?

Caso pretenda se tornar um empreendedor digital, tendo uma loja E-commerce para vender seus serviços os produtos, quer sejam físicos ou digitais, é muito importante saber com detalhe quais são os custos que o esperam para conseguir construir essa mesma loja virtual.

Porém, e como vai conseguir rapidamente perceber neste artigo, você, enquanto empreendedor digital, não vai precisar de fazer grandes investimentos, muito menos saber como programas e construir uma loja E-commerce de raiz.

Atualmente, e com o surgimento crescente das plataformas de lojas E-commerce, bem como de construtores de websites, nunca foi tão fácil e acessível poder ficar com a sua loja online à imagem de sua empresa e que respeite a vontade e os desejos de seus clientes-alvo.

Como quer que seja sua loja virtual?

Antes mesmo de poder escolher qual é a plataforma ideal para construir sua loja E-commerce, é crucial fazer um estudo de mercado intensivo e tentar entender, o mais rapidamente possível, quais são as características de sua loja que melhor se enquadram com o objetivo de sua empresa.

Apenas tendo um planejamento profundo, bem como um estudo do mercado, vai conseguir entender com precisão e competência qual das seguintes plataformas de construção de websites melhor se enquadra com todas suas necessidades.

Isso porque, mesmo tendo a oferta de muitos templates e plataformas de qualidade, para a construção de sua loja online, esse é só um dos passos que vai precisar para conseguir construir um negócio sustentado e que possa ter bons resultados a longo prazo.

Lojas E-commerce criadas com plataformas

Com o desenvolvimento dos sistemas de programação e de código, todos os empreendedores digitais podem agora optar por escolherem plataformas muito competentes para conseguir construir suas lojas online, que são totalmente responsivas, profissionais e criadas para as lojas E-commerce.

Dessa forma, grandes empresas como o Shopify, Jimdo ou Wix são plataformas, com softwares atualizados, feitas para tornar a sua criação de uma loja E-commerce o mais simples e prática possível.

Todas estas plataformas oferecem dezenas ou até mesmo centenas de templates que são especialmente concebidos para a criação da sua loja online. Em poucos passos, e por vezes em poucas horas, vai poder ter sua loja virtual no ar, tal como sempre sonhou.

Essas são algumas das funcionalidades, totalmente viradas para o E-commerce e para as lojas virtuais, que vai poder beneficiar se optar por construir seu negócio com uma dessas plataformas:

Dashboard com toda a informação útil – terá conhecimento detalhado de todas as vendas e estatísticas dos seus visitantes, através dos “dashboards” presentes nessas plataformas E-commerce

– terá conhecimento detalhado de todas as vendas e estatísticas dos seus visitantes, através dos “dashboards” presentes nessas plataformas E-commerce Análise profunda ao seu tráfego – é crucial saber ao certo qual é o comportamento de todos seus visitantes, entendendo assim as melhores formas de conseguir converter esse visitante em cliente

– é crucial saber ao certo qual é o comportamento de todos seus visitantes, entendendo assim as melhores formas de conseguir converter esse visitante em cliente Ajuda e otimização de SEO- terá sempre auxílio para conseguir rankear o melhor possível todas suas páginas web de sua loja online. A vantagem é que você não precisa de investir um centavo para gerar esse tráfego orgânico

terá sempre auxílio para conseguir rankear o melhor possível todas suas páginas web de sua loja online. A vantagem é que você não precisa de investir um centavo para gerar esse tráfego orgânico Dezenas de templates profissionais- essas plataformas desenvolvem dezenas de templates que são feitos para melhor a experiência de seus potenciais clientes ao máximo

essas plataformas desenvolvem dezenas de templates que são feitos para melhor a experiência de seus potenciais clientes ao máximo Aplicativos extra– terá a possibilidade de implementar sempre aplicativos em sua loja online, para melhor seu funcionamento.

Quanto custa criar a loja E-commerce nas plataformas?

Agora que já conhece algumas das vantagens que vai poder encontrar assim que começar construindo sua loja online através de um desses softwares, é preciso entender quais são os custos mensais e anuais que poderá ter para ter direito a receber todas essas vantagens e funcionalidades.

Vale a pena realçar que esses custos mensais vão permitir que você tenha acesso a um suporte ao cliente totalmente profissional, permitindo que você, em todos os passos realizados, possa ter acompanhamento e uma ajuda incansável. Jamais estará sozinho.

Apesar de existirem dezenas de plataformas para a criação de websites e lojas E-commerce de alta qualidade no mercado, nos vamos focar totalmente naquelas plataformas que são mais conhecidas e que permitem que você tenha todas as condições para que possa criar uma loja virtual dos seus sonhos, dando todas as oportunidades para que seja um empreendedor de sucesso.

Portanto, esses são os custos fixos que terá de investir para que possa contar com a ajuda da plataforma para a criação de uma loja E-commerce profissional, à sua imagem e totalmente responsiva (se adaptando a todos os dispositivos móveis):

Jimdo: cerca de mil reais por ano

Squarespace: 700 reais por ano

Wix: 37 reais por mês

Shopify: cerca de 150 reais por mês, mais 2% do faturamento.

Como se pode escolher a melhor plataforma para sua loja E-commerce?

Apesar de existir uma enorme concorrência quanto às plataformas de construção de sites E-commerce, a verdade é que existem algumas das plataformas que melhor respondem às suas necessidades.

Por isso mesmo, fique conhecendo quais são alguns dos pontos cruciais que deverá ter em atenção no momento de escolher a melhor plataforma para seu negócio online, enquanto empreendedor digital:

Organização e design do site E-commerce- escolha sempre uma construção e organização de loja online que irá facilitar ao máximo a experiência aos seus potenciais clientes, aumentando assim a conversão das vendas

escolha sempre uma construção e organização de loja online que irá facilitar ao máximo a experiência aos seus potenciais clientes, aumentando assim a conversão das vendas Funcionalidades para lojas online- algumas plataformas são especialistas em permitir que você possa criar promoções especiais

algumas plataformas são especialistas em permitir que você possa criar promoções especiais Sistemas de e-mail marketing- certas plataformas têm incorporado um sistema de e-mail marketing muito profissional e funcional. Nunca se esqueça da importância que o e-mail marketing tem para seu negócio online.

certas plataformas têm incorporado um sistema de e-mail marketing muito profissional e funcional. Nunca se esqueça da importância que o e-mail marketing tem para seu negócio online. Informações de análise- escolha sempre a plataforma E-commerce que melhor o informa de todas as análises e estatísticas de sua loja online

escolha sempre a plataforma E-commerce que melhor o informa de todas as análises e estatísticas de sua loja online Suporte e atendimento ao cliente- um serviço de atendimento em português e muito ativo é essencial para seu sucesso a longo prazo na construção do melhor site e loja online possíveis.

Qual é a melhor plataforma para criar sua loja E-commerce?

Percebendo melhor tudo o que poderá ter direito caso se registre em uma plataforma de site E-commerce, bem como seus custos associados, é importante entender quais são as plataformas que melhores condições o podem trazer para a construção bem-sucedida de seu negócio online.

Mesmo não sendo consensual, essas são as plataformas, disponíveis no mercado brasileiro, que melhores notas e revisões têm por parte de seus clientes:

· Wix.com

Essa plataforma é considerada uma das melhores não só para você construir sua loja online, mas também para quem quer criar websites para outros fins, tais como: portfólio, blog pessoal, entre muitos outros.

Mesmo faltando algumas funcionalidades e características para que possa melhorar ao máximo a experiência de seu potencial cliente, a grande vantagem da Wix é que você não vai precisar de pagar qualquer porcentual sob cada venda que fizer através de seu loja virtual, como acontece por exemplo com o Shopify.

· Shopify

Quer seja no Brasil, ou em termos mundiais, o Shopify é a plataforma de criação de lojas E-commerce mais usada pelos empreendedores digitais. Isso acontece porque, para além de ser totalmente credível e de muito fácil utilização, na Shopify vai ter acesso a dezenas de templates que tornam sua loja online em algo incrível em somente segundos.

No entanto, é preciso ter muita atenção que em certos templates que você escolher vai precisar de investir dinheiro para que possa ter acesso a esses mesmos templates. De fato, apesar de ser a plataforma com melhores aplicativos e funcionalidades de E-commerce, ter que pagar um porcentual por cada venda que faça em sua loja online é uma desvantagem que terá que ser sempre analisada.

· Jimdo

Apesar de não ser tão conhecido para os empreendedores digitais no Brasil, a verdade é que a plataforma Jimdo também apresenta qualidades excelentes para todos os empresários que querem aumentar ou melhor a presença online de sua empresa ou negócio.

Com mais de 40 templates especialmente construídos para ter uma loja online elegante e profissional, em poucos minutos já terá um produto quase acabado de sua futura loja online. Como sistema de “arrastar e largar”, você terá uma enorme facilidade em poder editar e construir as páginas web de sua loja online.

Lojas virtuais criadas com código aberto

Caso tenha mais experiência, no campo do código e da programação, também vai conseguir personalizar ainda mais sua loja online caso plataformas de código aberto como é a Prestashop.

A grande vantagem dessa possibilidade é que você vai ter um site E-commerce totalmente único e que não tem como base (template) semelhante a outros potenciais clientes.

É preciso um forte investimento para ter sua loja E-commerce?

Tal como ficou bem evidente, não é necessário você fazer um grande investimento para que possa construir uma loja E-commerce que esteja à imagem de seu negócio online.

Nas plataformas de sites E-commerce, todos os templates disponíveis, para que você possa esvolher, são totalmente responsivos e profissionais, se adaptando com facilidade a todas as telinhas em que estejam sendo acessadas. Essa é uma enorme vantagem, pois cada vez mais os potencias clientes estão acessando com seus celulares.

Assim, a experiência de seu visitante e potencial cliente está totalmente assegurada, aumentando assim exponencialmente as conversões dos produtos ou dos serviços que esteja vendendo em sua loja online.