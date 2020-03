Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

Dia Internacional da Mulher – Sexo feminino lidera gestão da educação no Brasil

Não é só a palavra Educação que é feminina. Atrelada ao termo, a referência à mulher também aparece na gestão de milhares de escolas brasileiras. É o que mostra o Censo Escolar 2019, que apurou que nas mais de 180 mil unidades educacionais do país, mais de 80% dos gestores são do sexo feminino.

A pesquisa inédita, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apresentou, nesta edição, os primeiros registros sobre o sexo de quem está à frente do comando das instituições.

Para chegar à conclusão, foram traçados o perfil de 2,2 milhões de professores regulamentados na carreira. Para reunir todas as informações, o Inep contou com a parceria dos usuários do Educacenso, sistema que contém o banco de dados da pesquisa.

A coordenadora-geral do Censo Escolar, Célia Gedeon, ressalta que “o universo da educação é muito feminino e a produção do censo também, consequentemente”. Ela atua no cargo desde 2005, acompanhando o desenvolvimento da pesquisa desde o início da década de 80.

Sobre o Censo Escolar

O Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa feita anualmente com base nos documentos administrativos das escolas e redes de ensino. É considerado como a principal pesquisa estatística sobre a educação básica, sendo coordenado pela Diretoria de Estatísticas Educacionais (Deed) do Inep e realizado em regime de colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação.

Todas as escolas públicas e privadas do país participam do censo, incluindo as diferentes etapas e modalidades da educação básica: regular, especial, profissional e educação de jovens e adultos (EJA).

Fonte: Agência Educa Mais Brasil