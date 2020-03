Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

Montes Claros – Um mês inteiro dedicado às mulheres no Montes Claros Shopping

Montes Claros – Um mês inteiro dedicado às mulheres. O Montes Claros Shopping preparou uma programação exclusiva e diária para celebrar o mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, data criada em 1911 para homenagear as mulheres operárias que morreram queimadas por policiais em uma fábrica têxtil de Nova York (EUA), em 1857. Elas reivindicavam a redução da jornada de trabalho e o direito à licença-maternidade.

Com a temática “Mulheres empoderadas empoderam mulheres”, as atividades relacionadas à arte, empreendedorismo e negócios, beleza e autocuidado e conhecimento técnico e prático de atividades rotineiras necessárias acontecerão até o dia 31, totalmente gratuitas e abertas ao público, no espaço ao lado da Cia do Terno.

Realizador e parceiro do Montes Claros Shopping nesta programação, o projeto Casa Crua é um coletivo de mulheres que busca fomentar a produção feminina em todas as suas múltiplas possibilidades.

A maior missão do projeto é colocar mulheres em contato com outras mulheres. Seus principais compromissos são aumentar a procura por serviços femininos, proporcionar empoderamento financeiro para que as mulheres conquistem maior autonomia social; estimular a produção feminina, dando visibilidade ao trabalho científico, artístico, social ou cultural de mulheres; oferecer serviços gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Nossa expectativa é alcançar o máximo possível de mulheres, proporcionando trocas potentes através do contato com outras mulheres e outras realidades. Queremos gerar visibilidade e promover todo tipo de produção feminina, seja no âmbito artístico, científico, intelectual, profissional. A ideia é ocupar espaço, fomentar o debate para as questões urgentes como desigualdade e violência, que atravessam a vida de todas as mulheres”, destaca Joanna Ribeiro Nogueira, uma das idealizadoras do Coletivo Casa Crua.

Semanas temáticas – Permeando a programação, cada semana será dedicada a um tema ligado ao dia a dia das mulheres. “Ao definirmos as ações, contemplamos vários eixos que compõem o universo feminino, como saúde mental, orientações jurídicas, autocuidado e beleza. São atividades que vão desde rodas de conversas, oficinas a eventos culturais e artísticos“, explica Shaiana Gracioli, gerente de marketing do shopping.

Ao longo do mês, serão oferecidos gratuitamente às mulheres plantões psicológicos, jurídicos e de bem-estar, sem a necessidade de agendamento prévio. Os atendimentos serão no espaço ao lado da loja CVC, nos dias e horários seguintes:

Segundas, quartas e sextas – Plantão psicológico das 10h até às 22h

Terças – Plantão jurídico de 13h às 17h

Quintas – Plantão autocuidado 18h45

Programação

Semana 1 – Mulher é Arte

Semana dedicada a mostrar os múltiplos talentos das mulheres através da música, dança, fotografia, ilustração, poesia, teatro, cinema.

07/03 – sábado – 19h30

Música na Praça

Voz e violão com Lara Albuquerque e Nicole Leão + apresentação de dança com Jéssica Mendes

Semana 2 – Negócio de Mulher

Semana dedicada a abordar o lugar da mulher no mercado de trabalho, com oficinas práticas, rodas de conversa sobre empreendedorismo e casos locais reais.

08/03 – domingo – 17 horas – Dia Internacional da Mulher

Desfile de looks e estatísticas

Um time de mulheres, de diferentes corpos e estilos, desfilará, com roupas comercializadas pelas lojas do Montes Claros Shopping, make das lojas O Boticário e Quem Disse Berenice, a partir da curadoria feita pela Casa Crua.

Cada mulher levará consigo uma estatística referente ao universo feminino e, ao final do desfile, será aberta uma roda de conversa com as participantes e as pessoas presentes, para discutir os números alarmantes e possíveis alternativas para melhoria do cenário.

A discotecagem fica por conta da DJ Paul e a trilha será com músicas cantadas por mulheres.

14/03 – sábado – 19h30

Música na Praça

Voz e violão com Manana

Semana 3 – Negócio de Mulher

Semana dedicada a abordar o lugar da mulher no mercado de trabalho, com oficinas práticas, rodas de conversa sobre empreendedorismo e casos locais reais.

15/03 – a partir das 16 horas – domingo

Oficinas – Negócio de Mulher

16h: Roda de Conversa – Empreendedorismo real: casos de empreendedoras locais que despontaram no mercado montes-clarense.

17h: Oficina “Identidade Visual: como estabelecer um padrão visual para a sua marca” (com Thayane Teixeira)

18h: Oficina “Organize seu Feed: como tornar seu Instagram profissional mais harmônico” (com Bhabi Andrade)

19h: Oficina “Arrase nos Stories: como fazer stories atrativos” (com Bell Eleutério, do Coloca na Lista)

21/03 – sábado – 19h30

Música na Praça

Voz e violão com Emily

Semana 4: Autocuidado

Semana dedicada ao bem-estar feminino, com oferecimento de serviços e informações que promovam o autocuidado de maneira ampla e integrada, não apenas restrito ao universo da beleza.

22/03 – a partir das 16 horas – domingo

Bem-estar e autocuidado

16h: Roda de Conversa – Beleza, aceitação e autoconhecimento, mediada por Patrícia Drummond (Lab. Beleza Pura) + participação de Tainá Castro

17h: Flash Consultoria: bate-papo individual com Patrícia Drummond e Tainá Castro, com dicas personalizadas para cada participante (máximo de 15 minutos/cada).

18h30: Oficina de Automaquiagem com Bruna Mendes (make social) + Cecília Brant (make fantasy).

28/03 – sábado – 19h30

Música na Praça

Voz e violão com Sara e Malu

29/03 – a partir das 16 horas – domingo

Mulher que faz

Dia dedicado ao compartilhamento de conhecimento técnico e prático de atividades rotineiras necessárias (hidráulico, elétrico, automotivo, reparos).

16h: Oficina Automotiva

17h: Oficina de Elétrica

18h: Oficina Hidráulica

19h: Oficina Marcenaria