* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

Sobe o valor do álcool em gel e máscaras no Brasil

Máscaras e álcool em gel apresentaram crescimento de 117% e 53%, respectivamente, no mês de janeiro. As informações são do aplicativo Farmácias APP, que realiza vendas online de produtos relacionados à saúde e beleza no Brasil. O motivo é o receio de um possível surto do novo coronavírus no país, que já possui casos confirmados da doença.

Referente a faturamento, as máscaras de proteção tiveram aumento de 113% em janeiro se levado em consideração o mesmo período do ano passado. Segundo o aplicativo, no ano passado foi registrado crescimento de apenas 12%.

Os antissépticos para as mãos, categoria que inclui álcool em gel, apresentaram crescimento de 53%. Porém, o faturamento se manteve estável no período.

O Farmácias APP destaca que o mercado teve variação negativa de 20% no ano passado, porém devido a repercussão negativa da epidemia, “vendas desses itens foram impulsionadas e, por isso, a variação foi tão expressiva”.