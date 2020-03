Montes Claros – Carreta cai em córrego em Montes Claros

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de março de 2020.

Montes Claros – Um homem de 37 anos ficou ferido após a carreta em que ele dirigia cair em um córrego. O acidente foi na tarde desta segunda-feira (9), no Distrito Industrial de Montes Claros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem perdeu o controle da direção e caiu no córrego que fica na Avenida Sidney Chaves. A carreta estava carregada de engradados plásticos.

Ainda de acordo com os bombeiros, o homem chegou a ficar submerso, mas foi retirado de dentro da cabine por pessoas que passavam no local no momento do acidente. Ele foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Montes Claros.