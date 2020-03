Montes Claros – Mulher é ferida com faca em Montes Claros

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de março de 2020.

Montes Claros – Uma mulher de 30 anos ficou ferida depois de ser atingida com uma faca no bairro Nova Suíça, em Montes Claros, na noite desse domingo (08).

A vítima foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU com uma perfuração na região torácica.

A mulher foi encontrada caída na Rua Alemanha e contou à polícia que ela se auto lesionou após discutir com o namorado por causa de uma traição. Já as testemunhas disseram que os dois estavam brigando na rua, quando o homem agrediu a namorada com uma facada no peito e depois fugiu em um carro.

Durante rastreamento, a polícia encontrou o homem escondido debaixo de uma cama na casa dele, no Bairro Esplanada. O homem confessou o crime e alegou que a vítima era usuária de drogas e disse que ele sempre paga as dívidas dela com traficantes.

Ainda segundo a PM, o autor contou que nesse domingo (9) um traficante foi fazer uma cobrança e ele jogou uma faca no homem, atingindo acidentalmente a mulher. A faca usada no crime foi apreendida e o suspeito foi encaminhado à delegacia. O Caso será investigado pela Polícia Civil.

A paciente foi encaminhada para a Santa Casa de Montes Claros.