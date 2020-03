Montes Claros – Coral da Unimontes abre inscrições para selecionar integrantes

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de março de 2020.

Montes Claros – O Coral Universitário Clarice Sarmento, da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), está com inscrições abertas para novos integrantes. O prazo segue até dia 13 de março. Para participar é preciso ter mais de 17 anos.

Segundo as informações divulgadas pela Unimontes, o atendimento aos interessados será feito de 8h às 12h, no Centro de Ciências Humanas, sala 40. Haverá uma audiência de seleção no dia 16 de março, a partir das 14h, nas salas 31, 34 e 40.

O Coral Universitário Clarice Sarmento recebeu esse nome em 2018 como forma de homenagem à professora e maestrina, que está entre as pioneiras do curso de Artes/Música da Unimontes. O grupo musical é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão. A regente é a professora Maria Amélia Castilho Feitosa Callado.