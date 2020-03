Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de março de 2020.

MRV realiza grande feirão simultaneamente em 75 cidades brasileiras

Parceria com a Uber permanece e empresa leva clientes até os plantões de vendas para realizarem o sonho da casa própria.

Serão 75 cidades participantes, em 20 estados brasileiros, e mais de 40 mil apartamentos ofertados. É assim que a MRV prepara, para este próximo sábado (14/3), seu primeiro grande feirão de 2020, com o intuito de facilitar a conquista da casa própria pelos brasileiros. Além de entrada em até 48 vezes, crédito aprovado na hora, desconto de até R$ 2 mil reais, algumas unidades vão ter documentação grátis (ITBI e registro) e, condomínios já prontos, a construtora disponibilizará ainda um ano de condomínio gratuitamente.

Para Rodrigo Resende, diretor de marketing e novos negócios da MRV, esta é uma grande oportunidade para aqueles que querem realizar o sonho da casa própria. “Com os juros em um patamar nunca visto no país. A grande concorrência entre os bancos em oferecer as melhores condições de financiamento aos clientes torna o momento oportuno para a compra de um imóvel. No Feirão da MRV os brasileiros poderão unir essas facilidades com as condições especiais que a empresa oferecerá”, fala o executivo.

Repetindo a parceria que deu certo em outras edições, a MRV, junto à Uber, disponibilizará aos clientes motoristas para levá-los até o plantão de vendas. Para saber mais e se cadastrar para o Feirão, acesse mrv.com.br ou envie ‘FEIRÃO’ para o WhatsApp MRV (31) 9900-9000.

Em Montes Claros

Em Minas Gerais, os montes-clarenses poderão comprar apartamentos nos condomínios Parque Monte Cerrado (São Judas Tadeu), Parque Monte Safira (Barcelona Park), Parque Monte Solare (Belvedere) e Parque Monte Cristal (Belvedere).

Entre esses, o Parque Monte Safira conta com o diferencial das instalações de placas fotovoltaicas para a geração de energia solar para atender as áreas comuns. O que pode garantir uma economia mensal na conta de energia do condomínio.

Feirão MRV

Dia: 12 a 15 de março de 2020

Horário: a partir das 10h

Endereço: Stand de vendas MRV (Montes Claros Shopping – Estacionamento Norte)

Sobre a MRV

Ao longo de 40 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.