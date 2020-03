Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2020.

MG – Sobe para cinco o número de casos confirmados do novo coronavírus em Minas Gerais

MG – Subiu para cinco o número de infectados pelo novo coronavírus em Minas Gerais. Até o último levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) na última sexta-feira (14), em Minas existem ainda 297 casos em investigação.

O novo registro foi feito em Coronel Fabriciano, na região Central do estado, e confirmado pela própria prefeitura do município. A mulher, de 32 anos, mora na Europa e veio para a casa da família na cidade.

Em nota, a prefeitura de Coronel Fabriciano disse que a paciente está estável e em isolamento domiciliar. Além disso, o texto destaca que a mulher começou a apresentar os sintomas da doença no dia 11 de março e foi atendida no dia 13 no Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, no Vale do Aço.

Casos confirmados

O primeiro caso de COVID-19 no estado foi confirmado em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O homem de 47 anos viajou para a Itália no dia 20 de fevereiro e voltou para o Brasil no dia 2 de março. Os sintomas começaram a aparecer no dia 5 deste mês. Ele está em isolamento domiciliar.

O segundo caso foi registrado em Ipatinga, no Vale do Aço. A mulher de 38 anos viajou para Israel no dia 20 de fevereiro e voltou para o Brasil no dia 29 do mesmo mês. Neste dia, os sintomas começaram a aparecer. Ela segue em isolamento domiciliar.

O terceiro caso foi notificado em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O homem de 65 anos viajou para Nova Iorque e está hospitalizado. Já o quarto caso foi registrado em Patrocínio, no Alto Paranaíba, e se trata de uma mulher de 37 anos que viajou para a Itália. Esta paciente está em isolamento domiciliar.

Prevenção

Dentre as medidas de prevenção contra o novo coronavírus estão: lavar as mãos frequentemente até a altura dos cotovelos, usar guardanapo para tossir ou espirrar ou o antebraço, não tocar o rosto com as mãos sem higienizá-las e usar máscaras apenas se estiver infectado.