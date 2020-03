Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de março de 2020.

MG – Primeira morte por coronavírus é confirmada em Minas Gerais

MG – O novo coronavírus fez a primeira vítima fatal em Minas Gerais, confirmou ao Portal Hoje em Dia, na noite deste domingo, o presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano. A identidade da vítima não foi revelada, mas trata-se de uma idosa que estaria internada no Hospital Biocor, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Assim, o número de óbitos no Brasil sobe para 137. No fim da tarde deste domingo, o Ministério da Saúde informou que 136 pessoas morreram no país por causa da pandemia. A estatística não levou em conta a vítima mineira.

Também neste domingo, a Secretaria de Estado da Saúde informou que há pelo menos 28.783 casos suspeitos para Covid-19 em Minas.

As informações são do Portal Hoje em Dia