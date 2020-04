Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de abril de 2020.

Montes Claros – O empresário Dr Newton Figueiredo encerra mais um ciclo de gestão da ACI

Montes Claros – A ACI, alinhada com a Organização Mundial de Saúde para prevenir o coronavírus, tomou algumas medidas. Entre elas, o cancelamento da solenidade de posse da Diretoria da ACI – Gestão 2020/2022, que estava marcada para este dia 31 de março. O evento também teria o lançamento da FENICS, cuja data será remarcada assim que possível.

Diante deste contexto, Dr Newton Figueiredo, presidente da entidade na Gestão 2017/2020, a partir de um consenso com outros diretores, e seguindo o estatuto da ACI, deu seguimento ao processo sucessório, nos trâmites legais. Assim, a partir desta data, 31 de março, o empresário Leonardo Vasconcelos (que já era vice-presidente) e a advogada Gislayne Pinheiro assumem a frente da Associação Comercial como presidente e vice, respectivamente.

Para Dr Newton, estar presidente da ACI foi uma experiência extraordinária. “Durante três anos, tivemos a honra de dedicarmos parte do nosso tempo na gestão compartilhada da ACI em prol da classe empresarial. Temos a convicção de que a nossa gestão foi construída com a participação de todos, desde a delicada acolhida até as mensagens finais, mas sempre de incentivos. Gratidão aos membros dos conselhos, da diretoria, aos colaboradores e agradecimentos especiais aos nossos associados e às parcerias mantidas e construídas, com líderes como Adauto Marques, Edilson Torquato e Ernandes Ferreira. É início de um novo tempo, que Deus guie os caminhos do novo comandante Leonardo Vasconcelos em busca de novas conquistas”.

Ele destacou ainda o papel da imprensa durante sua gestão, tão importante para ratificar a imparcialidade e transparência da ACI perante suas ações e projetos. “Foram três anos de muitos desafios e sou grato pela forma diferenciada com a qual recebi o apoio de todos os veículos de comunicação de Montes Claros e a atenção dos profissionais, um incentivo à gestão compartilhada, em prol do desenvolvimento regional”.

O diretor Marcos Fábio destacou que a liderança de Dr Newton Figueiredo foi fundamental. “Ele conseguiu transformar um momento de crise econômica numa excelente fase para a FENICS e para ACI. Tão boa que a nova sede pôde ser iniciada”. Ildemar Soares, por sua vez, completa que “sem dúvida, com o comando e liderança do Presidente Dr Newton Figueiredo a ACI teve uma das suas melhores gestões, sua diretoria seleta de grandes líderes, composta por um grupo harmonioso, forte e unido resultou em absoluto sucesso de gestão”.

O vice-presidente do Conselho Fiscal reforçou o compromisso de toda a diretoria com o novo presidente Leonardo Vasconcelos. “Este empresário, que gentilmente oferece a sua contribuição assumindo agora a Presidência da ACI, nos cabe parabenizar, agradecer e firmar o compromisso de apoio irrestrito durante a sua gestão”, disse Ildemar.

Adauto Marques Filho, representante da ACI Jovem, pontua que “foram 3 anos de dedicação, empenho e serviço à nossa comunidade. A luta pela promoção do desenvolvimento e bem-estar de nosso município foi árdua e frutífera, Dr Newton será sempre um grande exemplo para nós. E ao Leonardo Vasconcelos, que assume hoje a nova gestão da entidade, desejamos uma administração que nos fortaleça ainda mais e que, juntos, possamos escrever mais um capítulo de sucesso na nossa sociedade”.

O presidente do Conselho Superior, Jamil Curi, expressou sua admiração pelo ex-presidente. “Foi um competente comando em toda a dimensão desta tarefa, agregando os mais qualificados valores na vida curricular desta grande Entidade. Destaque para os valores éticos os quais se juntaram à sua ousadia para lustrar os caminhos por onde sempre a ACI haverá de trilhar”. Na oportunidade, Jamil externou ao novo Presidente Leonardo Vasconcelos. “Temos a certeza do sucesso da sua Gestão, haja vista o empenho já demonstrado na vida familiar, social e empresarial”.

Leonardo Vasconcelos assume a entidade num momento de grandes mudanças no mercado e ainda a continuidade da obra da nova sede da ACI. “A gestão de Dr Newton mudou os paradigmas da entidade, colocando a Fenics num âmbito nacional e estreitou ainda mais as parcerias com outras entidades, em ações de suma relevância para a região. Como vice-presidente, pude acompanhar e valorizar sobremaneira o apoio de todos os diretores. Nesta empreitada, teremos grandes desafios, pois não há nada para comparar com o que nos espera. Apenas a certeza de que a ACI estará firme na defesa de seus associados e unida com todos que também lutam pela nossa cidade”, conclui.