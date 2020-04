Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de abril de 2020.

Morre, aos 72 anos, cantor e compositor Moraes Moreira

RJ – O cantor Moraes Moreira morreu, nesta segunda-feira (13/04), aos 72 anos, em sua casa na Gávea, Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada, assim como informações sobre o sepultamento.

“Foi encontrado em casa morto, no Rio de Janeiro. A gente não sabe direito o que ocorreu. Nem eu, nem as irmãs sabemos. Foi na madrugada. A empregada foi limpar o apartamento e encontrou ele morto. Ele morava só ultimamente. Só sei disso por enquanto”, disse Eduardo Moraes, irmão do cantor, ao portal G1.