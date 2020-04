Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de abril de 2020.

Montes Claros – Aulas da Escola Adventista continuam por meio de plataforma online

Montes Claros – Para tentar conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), diversas medidas foram adotadas no Brasil e pelo mundo. Entre elas, no início de março, as escolas das redes municipal, estadual e particular, foram obrigadas a suspender as aulas presenciais e milhões de estudantes foram orientados a permanecer em casa.

As aulas foram suspensas, mas a interação professor aluno e aluno na Escola Adventista de Montes Claros não parou. A Rede de Educação Adventista conta com uma plataforma online E-class que tem facilitado esta interação.

Joyce Nunes, duas filhas que estudam na Escola Adventista; Anne que está no sexto ano e Ana Alice,que está no terceiro ano. Sentindo-se satisfeita com o tratamento disponibilizado pela escola, afirma que tem sido muito importante, nesses dias de isolamento social,contar com a plataforma de ensino E-class, pois através dela suas filhas têm conseguido dar seguimento aos estudos nesse momento de pandemia.

“A plataforma é bem intuitiva, e com o apoio e assistência dos professores tem trazido um pouco de normalidade nesse momento,mantendo a rotina de estudos. É uma atitude muito acertada da escola em utilizar a tecnologia nesse momento, para que os alunos não fiquem prejudicados e possam dar continuidade às aulas de forma interativa com e o E-class.

Ferramenta inovadora

A Coordenadora Pedagógica Elenciria Oliveira da Cruz, ressalta a importância da ferramenta E-class, que na sua concepção tem sido fundamental no atendimento do aluno neste período de quarentena.

Ela explica que no E-class é utilizado somente pelo fundamental I e II, e os alunos podem encontrar os conteúdos da aula do dia, bem como, o conteúdo das aulas anteriores.

Elenciria enfatiza que a referida ferramenta possibilita que o professor possa descrever seu plano de estudo para seus alunos podendo acrescentar links de video, aúdio e documentos, permitindo que os alunos possam fazer a devolutiva pela própria ferramenta.

“O aluno baixa o arquivo, faz a atividade e pode anexar para que o professor corrija ou veja que a atividade foi feita. Nestes dias de isolamento por causa da pandemia poder contar com o E-class foi inovador para que pudéssemos realizar o Ensino Remoto Síncrono Emergencial”, pontua Elenciria.

A Coordenadora explica que, os esforços dos alunos consistem em olhar o e-class e acompanharem as atividades do dia, fazer as atividades e tirar dúvidas com os professores através das lives, mensagens de texto ou áudio. Ela garante que os pais tem dado o fedback positivo pois podem ter acesso aos conteúdos de forma organizada por disciplinas e por data.

Em relação aos alunos, Elenciria salienta que estes amam a tecnologia e se sentiram desafiados a usarem estas ferramentas para aprenderem e ficarem em dia com as atividades dadas pelos professores.

“Neste momento diferente para os pais, alunos e para a escola é importante estabelecer uma rotina parecida com a que tínhamos antes do isolamento. Ressalto que é importante as crianças e adolescentes separarem um momento pela manhã ou a tarde para se dedicarem aos estudos, manterem contato com os colegas e tirarem suas dúvidas com os professores. A Educação Adventista tem se esforçado para promover a intensificação desses laços. Estamos juntos, pois a #aaulacontinua”, frisa Elenciria.

Aliado importante

A diretora da Escola Adventista, Cristina Neiva, afirma que a ferramenta E-class tem sido uma aliada importante. Na sua concepção, o aluno da Educação Adventista tem recebido um atendimento diferenciado.

“É um atendimento diferenciado, disso não tem dúvidas. É uma ferramenta importante neste momento de quarentena, onde alunos mesmo em casa, não ficam parados”, salienta a diretora.

Em relação a Educação Infantil Elenciria as professoras também estão mantendo contato com os pais enviando atividades para serem impressas em casa, vídeos explicativos e sugestões de jogos e brincadeiras que os pequenos poderão realizar para fixação do conteúdo trabalhado.