* Por: Jornal Montes Claros - 24 de abril de 2020.

Empresa apresenta projeto de novos formatos de viagens após o fim do coronavírus

A empresa Aviointeriors esboçou como seria o designer interior dos aviões , após esse período de pandemia. Esse projeto manteria uma fileira com três acentos, porém o contato entre as pessoas seria bem menor.

O acento central, que fica entre o do corredor e o da janela, seria isolada com uma proteção de vidro e ficaria invertida em relação as outras. Entenda na imagem abaixo.

Com isso os passageiros ficariam isolados e as vaigens seriam feitas da forma mais segura possível.

“Esse arranjo permite que todos os três passageiros sejam separados por um escudo feito de material transparente que os isola, criando uma barreira protetora para todos”, explicou a empresa.