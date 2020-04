Montes Claros – Prefeitura irá realizar ação neste sábado dia D de Combate à Dengue, no Village do Lago e Monte Sião

24 de abril de 2020.

Montes Claros – Prefeitura irá realizar ação neste sábado dia D de Combate à Dengue, no Village do Lago e Monte Sião

Montes Claros – Neste sábado, 25 de abril, a Prefeitura de Montes Claros irá realizar uma grande ação de limpeza para combater a dengue nos bairros Village do Lago, Village do Lago I, Village do Lago II, Monte Sião, Monte Sião IV e Minas Gerais. As atividades serão realizadas das 7 às 17 horas, e mobilizarão 166 servidores da Secretaria de Saúde, sendo 148 agentes de controle de endemias.

Para que a ação seja um sucesso, a participação da população é fundamental. A Prefeitura pede que os moradores retirem de dentro das casas qualquer material que possa servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, incluindo vasos, latas e pneus velhos, para que sejam levados. Quatro caminhões e quatro picapes serão utilizadas durante todo o dia para fazer o recolhimentos dos objetos, que devem ser colocadas na frente das casas.

No início do ano, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Montes Claros realizou o Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti, o LIRAa. Na oportunidade, foi apontado um alto índice de infestação em Montes Claros, de 10,3%, o que equivale a dizer que, de cada dez imóveis vistoriados, em um foram encontradas larvas do mosquito da dengue, responsável também pela transmissão do zika vírus, chikungunya e febre amarela.