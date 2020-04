Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de abril de 2020.

Montes Claros – Medicamentos de uso contínuo serão entregues a domicílio para pertencentes do grupo de risco

Montes Claros – As Farmácias Básicas da Rede Municipal de Saúde estão entregando em casa os medicamentos de uso contínuo dos usuários idosos. A medida visa evitar a circulação de idosos no município e diminuir a aglomeração de pessoas nas Unidades de Saúde.

Segundo a Coordenadora da Assistência Farmacêutica Municipal, Bianca Montalvão Santana, a entrega será feita pelos agentes comunitários de saúde aos usuários cadastrados em cada Estratégia de Saúde da Família (ESF).

“Os medicamentos serão separados de forma individual, devidamente acondicionado e identificado por unidade de saúde de referência do paciente. O público alvo é todo o usuário idoso da Rede Municipal de Saúde”, afirmou. Ainda, segundo ela, os usuários receberão medicamentos para dois meses de tratamento.

Fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus, além dos idosos acima de 60 anos de idade, pessoas com comorbidades – doenças pré-existentes. “O Agente de Saúde irá seguir todas as recomendações para adequação das ações frente à atual situação epidemiológica referente ao Covid-19”, disse a coordenadora.

A orientação dela é que os pacientes que forem receber os medicamentos estejam usando, também, máscaras para se proteger de uma possível contaminação.