* Por: Jornal Montes Claros - 23 de outubro de 2020.

MG – Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 23 de outubro

MG – Nesta sexta-feira (23/10), os meteorologistas alertam para a possibilidade de chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento, especialmente no Leste, Norte e Oeste mineiros. A instabilidade do tempo, combinada ao calor e ao fluxo de umidade, pode provocar transtornos à população. São esperadas nuvens e chuvas a qualquer hora do dia em todas as regiões de Minas Gerais.

As temperaturas ao longo do dia estarão em gradativa elevação no estado. No fim de semana, o quadro de instabilidade deve se intensificar e há condições para acentuado volume de chuvas em praticamente todo o estado de Minas Gerais, inclusive na RMBH.

