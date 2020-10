Montes Claros – 25ª FENICS continua na plataforma online

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de outubro de 2020.

Montes Claros – A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros, a FIEMG e o Sebrae, realizaram um dos maiores eventos de inclusão digital do interior de Minas Gerais. Em sua 25ª edição, a Feira Nacional da Indústria Comércio e de Serviços se reinventou para promover a transformação digital. Em uma experiência inédita para a maioria dos expositores, em razão da pandemia, o evento começou no dia 20 de outubro e promoveu palestras até o dia 23 de outubro. Os estandes virtuais com os banners dos expositores e todo o conteúdo de lives estão disponíveis no site fenics.com.br até o dia 23 de novembro.

Através de uma plataforma construída especialmente para a Fenics, a ACI proporcionou a divulgação de pequenas e médias empresas em estandes virtuais, com links para interação com os usuários da internet. Especialistas em marketing digital, economia, gestão, tecnologia e inovação rechearam o evento com bastante informação. A Exposolar apresentou os investimentos em energia fotovoltaica no Norte de Minas, com as oportunidades e gargalos na geração de energia distribuída.

“Há mais de 70 anos, a ACI tem como vocação a defesa do empresário em todas as esferas. Desde a concepção de projetos voltados para a atração de empresas e geração de renda até a articulação de ações que impactam o bem-estar social das pessoas. Nos últimos meses, fomos obrigados a repensar muitas coisas, a nos voltar para a essência dos nossos negócios e buscar o equilíbrio em meio ao caos de uma pandemia mundial.

Neste cenário, a entidade, seguindo os protocolos de segurança para a prevenção da Covid 19, teve de se reinventar. Após 24 edições ininterruptas, com público presente de milhares de pessoas, a 25ª Fenics se tornou uma grande vitrine virtual”, disse Leonardo Vasconcelos, presidente da ACI. “O mercado está vivendo transformações em todos os setores, portanto a transformação digital é mais que uma tendência, é uma arma forte para manter empresas vivas. A Fenics online ajudou a fortalecer os negócios dos expositores, ampliar mercado e, especialmente, mudar paradigmas”.

“Seja no formato físico ou digital, a maior feira da indústria, comércio e serviço do interior do Brasil, é um case de sucesso, uma grande vitrine para os participantes. Agradecemos a todos aqueles que acreditaram na Fenics online, especialmente aos nossos associados, expositores, visitantes, parceiros e patrocinadores: Banco do Nordeste, Laboratório Santa Clara, e o apoio do Sistema Faemg/Senar, Federaminas e da SAM Metais”, completa Dra Gislayne Pinheiro, vice-presidente da ACI.

Há anos, a Fiemg é parceira da ACI na realização da Fenics, uma das maiores feiras de negócios do interior do Estado. “A iniciativa foi do nosso presidente licenciado, Adauto Marques Batista, que com visão empreendedora, vislumbrou a importância desse evento para o fortalecimento do empresariado norte-mineiro”, conta Ricardo Alencar, vice-presidente da Regional Norte. “Estamos enfrentando tempos difíceis, mas vamos encarando com coragem e determinação os desafios que eles nos impõem, para sairmos vencedores e mostrar a nossa força de trabalho”.

Ele frisa que as entidades estão juntas ao lado dos empresários e dos prestadores de serviço. “Escolhemos a esperança no lugar do medo e a coragem de enfrentar obstáculos, em vez de desistir. E a FIEMG, por meio da sua Regional Norte, e com o apoio do presidente Flávio Roscoe, não se furta em mostrar que acredita nesta cidade e no valor que sua força produtiva tem para Minas Gerais e para o Brasil”.

Cursos de capacitação foram ministrados pelo Sebrae, em 20h/aula remota, para ajudar os empreendedores a lidarem com as melhores ferramentas do mundo digital, antes do início da feira. Com o intuito de alavancar as vendas na retomada da economia, os temas abordados foram: Boas Práticas em Feira Online; Jornada do Consumidor; – Organizando as mídias sociais da empresa; Negócio no digital (Vender e Receber) e Turbine seu negócio no mundo digital.

O objetivo da realização da Fenics online é de promover o fortalecimento de pequenas, médias e grandes empresas, para refletir no crescimento da rede de contatos e atividades comerciais entre fornecedores, fabricantes, lojistas, revendedores, compradores e público em geral também no mercado off-line.

“É gratificante para o Sebrae, ACI e a Fiemg chegarem ao fim da Feira com a certeza de termos feito a coisa certa. Seria muito fácil dizer que para toda a comunidade empresarial que em função da pandemia não teria a 25ª Fenics. Mas não. Nós pensamos fora do quadrado e acreditamos que poderíamos levar as empresas para o online e fazer uma feira que extrapolasse as fronteiras do Norte de Minas pelo meio digital. Graças a Deus e ao trabalho de todos os envolvidos, tudo deu certo, e temos a certeza de que as próximas serão ainda melhores. As empresas que acreditaram na exposição virtual continuam no site e podem ser visitadas. Posso dizer em nome do Sebrae que estamos muito felizes com o resultado”, afirma Cláudio Luiz Oliveira, gerente da Regional Norte do Sebrae Minas.

“Para o Sebrae, essa ousadia em promover um evento tradicional na região como a Fenics superou todas as nossas expectativas. A feira construiu parcerias ainda mais fortes e deixa um legado que foi a inserção digital das empresas para conviverem com esse novo momento, esse novo normal. A Fenics fechou com chave de ouro uma feira em um ano tão atípico e difícil para os negócios”, destaca Pedro Viana, analista do Sebrae Minas.

Marcus Vinícius Cordeiro, da MC Representações, diz que “participar da 25ª Fenics foi uma experiência ímpar. A ACI criou uma oportunidade de inovação e de inserção no mundo digital, que está sempre em atualização. O marketing digital mudou completamente a minha forma de vender. Com esta ferramenta acessível e extremamente poderosa, abrimos nossa mente para acompanhar as atualizações no meio digital e traçar estratégias que contribuem com o sucesso do negócio”.

Para a empreendedora Juliana Dourado “estar na 25ª Fenics abriu novas chances de clientes e negócios graças à grande visibilidade do evento. Acredito que a versão online chegou para ficar”.

Vinícius Teles, da empresa Nortti Sistemas, lembrou que “mesmo com as adversidades da pandemia, a Fenics conseguiu trazer conteúdo de extrema relevância para nossos negócios, em especial os conteúdos sobre marketing digital, que se tornou ainda mais importante nesse momento que vivemos. O treinamento trouxe uma nova visão de venda para nossos negócios, mostrando como utilizar a internet para potencializar as vendas, foi um evento sensacional”.

Visite o site www.fenics.com.br, faça seu cadastro e acesse gratuitamente os conteúdos da feira. Outras informações 38 – 2101 3301.