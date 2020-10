Este ano ainda não acabou: veja o que a Black Friday 2020 promete

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de outubro de 2020.

A Black Friday 2020 já está batendo na nossa porta. A “sexta-feira das promoções” é o momento ideal para adquirir os produtos dos sonhos. Veja por que você não pode perder a data!

Apesar de estar chegando ao fim, 2020 ainda reserva algumas novidades sensacionais. Uma delas é a Black Friday, que promete apresentar promoções de arrasar. Por isso, a expectativa pelas últimas novidades está alta.

Tamanha espera não é para menos, afinal, a sexta-feira com diversas promoções agita o mercado nacional. Para se ter uma ideia, em 2019, foram arrecadados mais de R$ 13,5 bilhões durante a data. Isso, claro, apenas no nosso país. Dessa forma, várias empresas estão aderindo ao evento.

Contextualizando, a Black Friday nasceu, especificamente, no estado da Filadélfia, nos anos 90. Seu principal objetivo é apresentar as melhores ofertas após o dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos, antecipando as compras natalinas, que se iniciam no mês seguinte.

Lembrando que para ter certeza de quais são os principais varejos participantes, basta olhar no site oficial da data. Além dessa listagem, durante as 24 horas, ocorrem diversas atualizações, demonstrando as maiores promoções de distintos segmentos. Ou seja: a melhor dica é ficar de olho em tudo!

Pensando em reunir o que a edição de 2020 da Black Friday promete, neste artigo, separamos os porquês de não deixar a data passar em branco. Então, se você gosta de economizar, basta seguir com a leitura e conferir tudo!

Foco no on-line

Como é de amplo conhecimento, o mundo está passando por um momento complicado. Durante todos esses meses, percebemos a necessidade e até a urgência das empresas colocarem todos os seus serviços 100% on-line.

Com a Black Friday 2020, não será diferente. A expectativa é que as maiores promoções da data sejam postas nos sites dos varejos. Dessa forma, os clientes não precisam se locomover para adquirir aquele produto tão desejado.

Resumindo: para economizar mais, neste ano, não será preciso enfrentar filas quilométricas ou dormir na porta de lojas. No conforto do lar, será possível realizar as compras pretendidas.

Para fechar o assunto, outra expectativa serão as ofertas oferecidas pelos apps das lojas. Se você já possui aquele estabelecimento favorito, não deixe de instalar o aplicativo, de preferências, alguns dias antes da Black Friday.

Marcas participantes

Como citado anteriormente, nos últimos anos, a Black Friday apresentou números arrebatadores. A expectativa para a edição de 2020 é das melhores. Isso está resultando em um efeito extremamente positivo, no qual novas marcas participarão do evento este ano.

O melhor é que os novos varejistas são de diversos setores, como tecnologia, bens de consumo, literatura, turismo e muito mais, já que ninguém quer perder a chance de faturar. Assim, é preciso ficar de olho no site oficial da Black Friday e pesquisar quais lojas aderiram à data.

Frete expresso

Todos sabemos como o cenário global está afetando a nossa vida em sociedade, algo que também inclui a forma como consumimos os serviços. Assim, o frete expresso ganhou enorme destaque nos últimos meses. O principal motivo seria a maior procura por compras on-line.

De acordo com o Google, esse recurso é uma das grandes apostas para a Black Friday 2020. Além de ser rápida, como o nome dá a entender, essa modalidade ganha ainda mais destaque quando é oferecida gratuitamente. Assim, os consumidores não precisarão somar o valor da entrega ao total da mercadoria.

As grandes lojas prometem entregas de até sete dias úteis, fazendo com que a receptividade dos consumidores em relação ao frete expresso seja ainda mais positiva. Então, é possível dizer que a preocupação dos clientes com tempo e custo de envio seja sanada.