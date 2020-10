* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2020.

Norte de Minas – Processo Seletivo e Vestibular do IFNMG serão realizados em novo formato

Norte de Minas – Em decorrência do contexto ocasionado pela pandemia do novo coronavírus e preocupado com a segurança da população, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) informa que realizará, em novo formato, o processo de ingresso para o preenchimento de vagas – de todos os seus campi –, referentes ao 1º semestre de 2021.

A partir de modelos compatíveis com os níveis de ensino oferecidos, o novo formato não prevê a aplicação de provas presenciais. Para o ingresso nos cursos técnicos (Processo Seletivo), a seleção deverá ser realizada através da análise de histórico escolar do 6º ao 8º ano; para o ingresso nos cursos de graduação (Vestibular), o processo, além de destinar um percentual das vagas para o Sisu, será viabilizado por meio da análise de notas do Enem. O IFNMG, ainda, informa que esse método de seleção já foi utilizado no Campus Araçuaí em 2019.

Todos os detalhes acerca dos novos formatos e do cronograma serão amplamente publicados em breve.

Reserva de vagas e Sisu

Mesmo com o novo formato, tanto para o Processo Seletivo quanto para o Vestibular, vale o sistema de reserva de vagas, conhecido como sistema de cotas. O IFNMG reserva metade das vagas para estudantes vindos de escolas públicas, parte delas para candidatos de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência. Da outra metade das vagas, destinadas a quem não estudou todo o ensino médio em escola pública, 5% são reservadas para pessoas com deficiência.

No caso dos cursos superiores, é importante os candidatos saberem que, além do Vestibular, o IFNMG preenche parte das vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que leva em conta as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Pelo Sisu, serão preenchidas metade das vagas dos cursos superiores do Instituto, exceto no Campus Januária, em que a entrada é 100% via Sisu.