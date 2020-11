MG – Governador acompanha formatura de 900 soldados da PMMG

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de novembro de 2020.

MG – O governador Romeu Zema participou, nesta segunda-feira (9/11), da cerimônia de formatura de 900 soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que já começam a atuar este mês. Em ato solene realizado na Academia da PMMG, no Prado, o chefe do Executivo celebrou o reforço à segurança do Estado.

Na cerimônia, 836 soldados receberam a boina e o fardamento da corporação, o que significa que estão aptos para atuar nos serviços operacionais — outros 73 soldados não puderam comparecer pessoalmente, mas também se formaram.

Os soldados começam a atuar na segunda quinzena deste mês, reforçando a segurança do primeiro turno das eleições municipais. A partir do dia 20/03/2021, os formados serão integrados à corporação da região metropolitana da capital mineira.

Redução da criminalidade

Em seu discurso, o governador ressaltou a importância do efetivo policial, ao reforçar o planejamento da política de segurança do Estado, com objetivo de aprimorar os bons índices alcançados, como a redução de 33,8% da criminalidade violenta entre janeiro e setembro de 2020, em comparação ao mesmo período do ano passado. O governador também agradeceu à PMMG no enfrentamento à pandemia.

“Quero dar os parabéns a todos os policiais, especialmente os que estão hoje aqui recebendo a boina. Essa turma será lembrada como a turma da pandemia. Vocês praticamente iniciaram seu treinamento quando a pandemia chegou. E deu tudo certo, muito em função do excelente trabalho da Polícia Militar”, disse o governador.

A cerimônia contou com presença do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo Sousa, que agradeceu ao governador pelo apoio e incentivo dado à PMMG.

“Registro a nossa gratidão ao governador e faço o compromisso com vocês, soldados. Assim como nosso governador tem dado o seu melhor por Minas Gerais, tendo como prioridade salvar vidas na pandemia, a PM esteve e estará sempre de prontidão. Vamos levar sempre o melhor serviço para a população”, afirmou o coronel.

Também estiveram presentes na solenidade o comandante da Escola de Formação de Soldados, tenente-coronel Cássio dos Santos, o comandante da Academia de Polícia Militar, coronel Welson Barbosa Rezende, o chefe da Escola de Formação de Oficiais, tenente-coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, o chefe do Gabinete do Comando-Geral, coronel Alex Augusto Chinelato de Souza, e o chefe do Gabinete Militar do governador e coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Osvaldo de Souza Marques.

Formação

No interior, outros 870 alunos estão em formação, tendo turmas iniciadas em Montes Claros (90), Juiz de Fora (60 alunos), Uberaba (30), Lavras (60), Divinópolis (60), Governador Valadares (60), Uberlândia (30), Patos de Minas (30), Ipatinga (30),Barbacena (60), Diamantina (60), Teófilo Otoni (60), Unaí (30), Pouso Alegre (90), Passos (30), Alfenas (30) e Sete Lagoas (60).