* Por: Jornal Montes Claros - 16 de novembro de 2020.

MRV realizam o primeiro casamento na Arena MRV

Através de um concurso, torcedores poderão se casar ou renovar os votos na nova casa do Clube.

Isso mesmo que você leu! Já tem data marcada a primeira cerimônia matrimonial que terá como paisagem as obras da Arena MRV, dia 30 de novembro. Isso porque, a MRV e o Clube Atlético Mineiro resolveram unir duas paixões de um casal – pelo time do coração e pelo companheiro de vida -, e presenteá-los com um dia inteiro dedicado e exclusivo para realizar o primeiro de muitos sonhos que irão construir juntos ou mesmo renovar seus votos de amor junto ao time do coração.

Até o dia 19 de novembro, os casais poderão se inscreverem por meio do site www.casacomigomrv.com.br na campanha “Casa Comigo na Arena MRV”. Ao realizar o cadastro, o casal deve contar por que merece esta cerimônia especial e como a história de amor deles se conecta com a paixão pelo Galo. Uma comissão técnica julgadora, formada por representantes da MRV, Arena MRV e do Clube, selecionará – a partir dos critérios de adequação ao tema proposto, respeito ao prazo, criatividade e conteúdo aspiracional – um casal para realizar a cerimônia de casamento ou de renovação dos votos no local onde está sendo construído o estádio do Galo. O resultado será divulgado no dia 23 de novembro.

A cerimônia contará com roupas e assessórios para os noivos, buquê, decoração, celebrante, bolo, com espumante e registro em foto e vídeo. Devido à pandemia, o casal terá o direito de convidar 8 convidados.

“Resolvemos criar essa campanha com o intuito de celebrar o amor. Acreditamos no poder transformador que esse sentimento tem, nos impulsionando para a realizações de sonhos e construção de um futuro melhor. Esse sentimento faz parte da história da MRV e, todos os dias, presenciamos casais transformando suas vidas por meio do lar. Isso não é diferente da torcida atleticana, que está vendo o sonho de ter uma casa para o seu time do coração. Queremos inspirar as pessoas com esta história”, fala Rodrigo Resende, Diretor de Marketing da MRV.

Sobre a MRV

Ao longo de 41 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.