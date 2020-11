Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de novembro de 2020.

Inep disponibiliza materiais de apoio para o Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou uma série de materiais para preparo dos estudantes que vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Os participantes podem acessar diversos conteúdos que servem como suporte para esta edição do exame.

Por meio da Plataforma Videoprova em Libras, ainda é possível acessar todas as questões das provas passadas em Língua Brasileira de Sinais. A Cartilha do Participante, com orientações sobre a redação, também possui uma versão direcionada à comunidade surda que tem Libras como primeira língua. O material pode ser acessado pelo canal do Inep no YouTube.

Marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 na versão impressa e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 na versão digital, ao todo ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.

No aplicativo do Enem, estão reunidos os dados da inscrição, cronograma e alertas, além de permitir que o participante confira o local de prova e, após o exame, tenha acesso ao gabarito e ao resultado. Nele o participante pode fazer também um simulado do exame. Já no site do Enem, é possível verificar cronograma, dicas para a prova, além de ter acesso a um espaço com as perguntas frequentes sobre o exame.