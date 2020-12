5 celulares para quem ama tirar fotos em viagens

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de dezembro de 2020.

Além do número de câmeras e a quantidade de megapixels, é importante conferir a exposição de luz e o balanço do branco.

Já faz tempo que você está pensando em comprar um celular novo, com câmeras mais potentes, mas não sabe como escolher um bom aparelho no quesito fotos. A evolução dos smartphones nas últimas décadas tornaram as câmeras fotográficas um item decisivo para os clientes fecharem negócio.

Além do preço, a escolha de um celular para quem gosta de tirar fotos depende do tipo de uso e da necessidade de qualidade de imagem. Se você é fotógrafo ou jornalista, pode se interessar por um aparelho com boas câmeras para desempenhar o seu trabalho.

Se você quer aproveitar as promoções de fim de ano para trocar o seu celular e precisa de um aparelho com câmera de alta resolução, confira algumas sugestões de smartphones para tirar fotos potentes.

Moto G8 Play

Se o seu orçamento está mais enxuto, mas prioriza um aparelho com boas câmeras, o Moto G8 é uma boa opção. Esse celular possui três câmeras traseiras, sendo a principal de 13 mp, a ultrawide com 8 mp e a de profundidade com 2 mp e uma tela max com 6,2 polegadas.

Com o passar dos anos, uma só câmera se tornou pouco para garantir fotos de melhor qualidade, obrigando os fabricantes a aumentarem o número de câmeras, especialmente na parte posterior do aparelho.

Cada empresa opta por conferir uma função específica para as suas lentes adicionais — enquanto algumas apostam num zoom mais potente, outras preferem a lente grande angular ou em diferentes distâncias focais.

Zenfone Max Shot

O modelo da Asus também é uma ótima alternativa para quem deseja boas câmeras sem gastar tanto. Esse aparelho também possui três câmeras (12 mp, 4 mp e 8 mp) e uma câmera frontal com 8 mp.

Uma vantagem do Zenfone é a tela full HD de 6.2 polegadas, que oferece uma boa visualização da imagem e não ocupa tanto espaço na bolsa ou mochila.

Xiaomi Note 10

Se o seu orçamento é intermediário, um ótimo aparelho é o Xiaomi Note 10. Ele é um dos campeões em número de câmeras: cinco, sendo duas delas teleobjetivas. É algo muito semelhante a uma câmera fotográfica profissional, alternando a lente de acordo a necessidade.

A câmera principal equivale a uma lente de 25 mm, enquanto a teleobjetiva a uma lente de 50 mm. A câmera principal tem 108 mp, as teleobjetivas têm 12 mp e 5 mp, uma grande-angular com 20 mp e uma última câmera de 2 mp para foto macro. No painel dianteiro, o celular ainda possui uma câmera para selfies com 32 mp de resolução.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Se o seu orçamento está mais folgado e você está disposto a investir em um aparelho com câmera topo de linha, o novo Samsung Galaxy S20 é um dos mais potentes do mercado hoje.

O aparelho possui nada menos do que quatro câmeras traseiras — a principal de 108 mp, a ultrawide de 12 mp, o zoom de 48 mp e uma de profundidade ToF 3D. Além da câmera frontal de 40 mp. A tela curva QUAD HD+ de 6,9 polegadas garante o toque final para tirar fotos arrebatadoras!

iPhone 11

Esse aparelho provocou um verdadeiro rebuliço esse ano assim que foi lançado. O iPhone é famoso pela qualidade de suas fotos e o modelo 11 segue essa tradição, sem deixar a desejar.

O aparelho possui duas câmeras traseiras: uma grande-angular com 12 mp, com modo noturno e profundidade, e outra ultra-angular de 12 mp. Por fim, ele ainda tem uma câmera frontal de 12 mp, com tela líquida retina, dando um efeito e tanto para a visualização das imagens.

Critérios para escolher

Antes de fechar negócio, pesquise um pouco sobre quais aparelhos têm equipamentos e configurações para garantir fotos melhores. Além do número de câmeras, é importante verificar a exposição (que mede a quantidade de luz que entra pela lente) e o balanço do branco sendo muito importantes no resultado.

Em viagens, vale usar a configuração HDR (High Dynamic Range), função que permite ao aparelho tirar e comprimir 3 fotos em uma só imagem. Essa foto é formada a partir de imagens com diferentes níveis de iluminação (desde as mais baixas até as mais altas).

É essa variação que cria o efeito HDR, que produz fotos mais fiéis ao cenário real e com melhor aproveitamento de luz. O mais recomendado é utilizar esse recurso para tirar fotos de paisagens e de retratos feitos na luz do sol e não é recomendado usá-lo para fotografar em movimento, já que ele vai produzir imagens borradas.