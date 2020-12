Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – IFNMG/Campus Salinas abre concurso para contratar dois professores substitutos da área de Engenharia Florestal

Norte de Minas – Por meio do Edital nº 85/2020, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG)-Campus Salinas abriu processo seletivo simplificado para preenchimento de duas vagas para professor substituto de Engenharia Florestal, sendo uma para 40 horas semanais e outra para 20 horas semanais. Para concorrer às vagas, é necessário que os candidatos sejam graduados na área.

As inscrições estarão abertas entre os dias 15 e 21/12/2020, por meio do envio de documentos por e-mail, conforme orientações expressas no edital de seleção. O endereço de e-mail informado no ato da inscrição deverá ser obrigatoriamente de uma conta do Gmail, visando à utilização do Google Meet como ferramenta para a prova de desempenho didático, que consistirá na segunda etapa da seleção. A primeira etapa será a prova de títulos e experiência docente. Ambas as fases da seleção serão de caráter eliminatório e classificatório.

Dependendo da titulação do contratado, a remuneração mensal poderá variar de R$ 3.130,85 até R$ 5.831,21, para o encargo de 40 horas semanais, e de R$ 2.236,32 a R$ 3.522,21, para o encargo de 20 horas. Os professores substitutos também terão direito a auxílio-alimentação e auxílio pré-escolar (por dependente de até 5 anos de idade).

Para mais informações, consulte o Edital nº 85/2020 do IFNMG-Campus Salinas.