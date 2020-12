Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Eco135 realiza ações e obras que contribuirão para o bom fluxo nas rodovias no fim de ano

Montes Claros – Desde o início da concessão, em 2018, a Eco135 busca realizar melhorias contínuas para entregar uma rodovia moderna, segura e confortável para os usuários da BR-135, LMG- 754 e MG-231. Todas as obras visam trazer comodidade e redução do número e da severidade de acidentes a partir de uma melhor fluidez do tráfego.

Nesse sentido, um dos diferenciais da Eco135 é o Programa de Redução de Acidentes (PRA), a partir do qual são discutidas medidas de segurança viária, com o objetivo de definir ações para evitar ou diminuir a gravidade dos acidentes e o número de vítimas.

Fruto desse trabalho multidisciplinar da Eco135, estão sendo realizadas obras de revitalização no entorno do Km 590 da BR-135 (Corinto), que contribuirão para um melhor ordenamento e fluidez do tráfego naquele segmento, que deve aumentar em torno de 15% neste fim de ano. Essas obras serão entregues nesta quinta-feira (17), visando tornar o trecho mais seguro e confortável para os usuários.

Entre as melhorias proporcionadas pelas obras no Km 590, está a maior aderência dos pneus dos veículos à pista, tornando o segmento menos propício a derrapagens e aquaplanagens. Segundo o Coordenador de Conservação da Eco135, Sidnei Rigo, está sendo implantada uma nova sinalização horizontal refletiva sobre as faixas centrais e também sobre as pinturas de bordo da pista. A medida tem o intuito de aumentar o balizamento e visibilidade dos limites da pista e de suas faixas, especialmente em condições de visibilidade precárias, como à noite e sob chuva, promovendo, assim, um aumento da segurança viária, uma vez que os refletivos ficam acima da lâmina d’água, ficando visíveis aos motoristas.

Complementar a isso, esses elementos de sinalização exercem a função de inibir as ultrapassagens indevidas ou perigosas, promovendo, em última análise, uma melhor fluidez do tráfego e segurança aos motoristas e pedestres que utilizam aquele segmento da BR-135.

Além disso, a Eco135 realizará a revisão da sinalização vertical neste segmento, a fim de adequar o trecho da melhor forma possível para os usuários.

Outra ação que contribuirá para o bom fluxo neste fim de ano é o alargamento dos garrafões das praças de pedágio onde foram identificadas oportunidades de melhoria para comportar mais usuários, além do reforço das equipes operacionais. A Eco135 também contará com reforço no serviço de guinchos leves e pesados, com o apoio de empresas terceirizadas da região, dobrando a capacidade de atendimento.

Além disso, será implantada, durante esse período, a reversibilidade das cabines de cobrança manuais, que consiste na inversão de sentido de atendimento baseada na análise do tráfego de veículos, permitindo maior fluidez do tráfego.

Quanto às formas de pagamento, além da opção via cartão e/ou aproximação, já oferecida pela Eco135, será implantado um sistema de cobrança via QR Code, com o objetivo de diminuir a formação de filas, a chamada operação papa-filas. Quando implantada essa operação, a cobrança será feita, antecipadamente, nas filas e o usuário receberá um tíquete com o QR Code, que utilizará para passar na cabine e fazer a liberação automática da cancela, garantindo maior agilidade na passagem destes veículos nas praças de pedágio. Todas as ações priorizam a segurança e o conforto dos usuários que passam pelas nossas rodovias.

As informações sobre obras, intervenções, paralisações e acidentes nas rodovias podem ser acompanhadas pelo Twitter e pelo Instagram (@_eco135) da Eco135.