Norte de Minas – Fundação inicia campanha para doação de leite materno

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Para suprir a amamentação dos recém-nascidos e bebês em tratamento, a Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire em Pirapora, através do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) tem se mobilizado para aumentar o número de doadoras de leite materno.

De acordo com a nutricionista Terezinha Azevedo, no último mês de dezembro, foram arrecadados menos de um litro de leite. “Contamos apenas com duas doadoras de Várzea da Palma e três de Pirapora. Na Fundação, a demanda é de nove litros por mês, para atender todos os bebês internados. Devido a esse déficit de doação, a solução que adotamos é alimentarmos os recém-nascidos com a fórmula artificial pregomim e aptamil, que tem um altíssimo custo”. Revela Terezinha Azevedo.