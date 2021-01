Norte de Minas – Abertas inscrições para Curso de Formação Inicial de Programação em C e Aplicações com Arduino, ofertado pelo IFNMG-Campus Porteirinha

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Estão abertas até o dia 17/01/2021 as inscrições de interessados em participar do Curso de Formação Inicial de Programação em C e Aplicações com Arduino, promovido gratuitamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG)-Campus Avançado Porteirinha, no formato online. As inscrições, também gratuitas, devem ser realizadas por formulário eletrônico.

São 50 vagas e o critério utilizado na seleção dos candidatos será a ordem de inscrição. Os inscritos dentro do número de vagas serão automaticamente matriculados. A homologação das matrículas será divulgada no dia 20/01, na página eletrônica www.ifnmg.edu.br/porteirinha.

O curso

O Curso de Formação Inicial de Programação em C e Aplicações com Arduino é destinado a pessoas com o ensino fundamental completo e que possuem computador ou recurso similar que permita o desenvolvimento de códigos de programação, além de acesso à internet. É necessário, ainda, ter uma conta de e-mail da Gmail, para acompanhar as atividades do curso, que serão ofertadas via Google Meet.

A carga-horária estimada do curso é de 160 horas, a serem realizadas ao longo de dez semanas. As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, à noite, com início em 21/01, às 20 horas.

Para mais informações, acesso o Edital no 02/2021 do IFNMG-Campus Avançado Porteirinha. Em caso de dúvida, os candidatos deverão entrar em contato com o IFNMG pelo e-mail ficprogramacao@gmail.com ou pelo telefone/Whatsapp (38) 99942-3485.