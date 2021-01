Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Acidente entre carreta e caminhão-guincho em Francisco Sá deixa motorista preso às ferragens

Norte de Minas – Um motorista de uma carreta ficou preso às ferragens em um acidente com um caminhão-guincho na BR-251, em Francisco Sá no Norte de Minas.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão derrapou, rodou na pista e a parte traseira bateu de frente com a carreta, que seguia sentido Salinas.

Ainda segundo a corporação, a vítima ficou presa às ferragens pelas pernas. Os bombeiros cortaram a cabine do veículo para fazer o resgate.

Ele foi levado pelo Samu para o hospital de Francisco Sá com fraturas e ferimentos contusos.