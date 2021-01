Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – CIMAMS recebe a filiação de Lagoa dos Patos

Norte de Minas – Dentro do propósito de aumentar o número de filiados, o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene – CIMAMS já começa a receber neste novo mandato, as filiações dos municípios. Nesta quarta-feira 20/01, o prefeito de Lagoa dos Patos, Hércules Vandi, esteve na sede do Consórcio para assinar a sua ficha de filiação.

O prefeito lagoa-patense foi recepcionado pelo presidente do CIMAMS e prefeito de Patis, Valmir Morais de Sã, e pelo secretário executivo, Professor Luiz Lôbo. Na oportunidade, foi apresentado ao novo membro do consórcio, os serviços que já estão em curso e os que já estão na lista à serem licitados nos próximos dias.

Em conversa com o novo membro do Consórcio, o presidente Valmir Morais informou que desde a sua posse, 10 municípios já sinalizaram o interesse em se associarem. A meta é alcançar 100 consorciados, das regiões do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. Atualmente, o CIMAMS conta com 68 municípios, em seu quadro de filiados.

Depois de ser devidamente apresentado aos departamentos e conhecer o leque de serviços que o Consórcio tem para oferecer ao seu município, o prefeito Hércules Vandi elogiou os produtos já licitados e afirmou que utilizará de vários. “É importante destacar que o CIMAMS tem serviços que são utilizados diariamente nas gestões públicas. Aqui, teremos a oportunidade ainda, de demandar algum serviço e que poderá ser licitado. Este tipo de atuação do consórcio facilita a vida do gestor público que precisa de mais rapidez neste setor que até então, era muito burocrático e o CIMAMS veio para desburocratizar e nos ajudar”, ressaltou.

“O CIMAMS é uma ferramenta de grande alcance social para os municípios. Através dele é possível desburocratizar vários serviços, com mais agilidade, segurança, transparência e menores preços, representando uma economia significativa aos cofres públicos. Hoje, temos cerca de 50 serviços já licitados, e outros que estão em curso. Vale destacar que esses serviços foram indicações feitas pelos prefeitos, pois os mesmos sabem o que necessitam em cada setor das suas administrações. Por isso, o consorcio está aberto a sugestões de qual serviço precisa ser licitado. Continuo afirmando que a meta da minha gestão é ampliar os serviços ofertados e aumentar o número de consorciados”, assinalou Valmir Morais.