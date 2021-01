Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Programa Agente Local de Inovação abre inscrições no Norte de Minas

Norte de Minas – Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Programa Agente Local de Inovação (ALI) do Sebrae Minas na região norte do estado. Ao todo serão atendidas de forma gratuita 154 micro e pequenas empresas dos municípios de Montes Claros, Bocaiuva, Pirapora, Januária, Janaúba, Porteirinha e Salinas. As inscrições para o processo de seleção devem ser realizadas pelo site do Sebrae. Outras informações pelo telefone 0800 570 0800 ou 38 3224 7350.

Idealizado pelo Sebrae, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), o objetivo do programa é estimular a cultura da inovação e fomentar a competitividade dos pequenos negócios, por meio de orientação e acompanhamento personalizado de um agente local de inovação.

“Nessa primeira etapa vamos selecionar 22 empresas de cada município, que durante quatro meses serão acompanhadas por um agente local preparado para ajudar os empreendedores a atingirem índices significativos de produtividade com iniciativas de inovação”, afirma o gerente da Regional Norte do Sebrae Minas, Claudio Luiz Oliveira. Integralmente subsidiado pelo Sebrae e pelo CNPQ, o projeto é uma oportunidade para que os participantes consigam implementar ideias e desenvolver novas soluções.

O programa

O ALI é composto por cinco ciclos de quatro meses, que terão in em março de 2021 e deverão se encerrar em novembro de 2022. Podem aderir empresas que tenham faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, dos setores da indústria, comércio ou serviços.

O programa integra o Brasil Mais, iniciativa da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, em parceria com Sebrae, Senai e ABDI. Os especialistas responsáveis pelas orientações às empresas são bolsistas do CNPQ, selecionados e capacitados pelo Sebrae, que vão até os estabelecimentos para implementar, acompanhar e disseminar a cultura da inovação. A expectativa é de que, até 2022, cerca de 12 mil mcro e pequenas empresas (MPEs) de Minas Gerais sejam visitadas pelos Agentes Locais de Inovação.

Serviço: Programa Agente Local de Inovação

Início do processo de seleção: janeiro/2021

Data de início do programa: março/2021

Previsão de encerramento de todos os ciclos: novembro/2022

Vagas: 154

Inscrições: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/brasilmais