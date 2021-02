Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de fevereiro de 2021.

MG – Veja quantas pessoas cada município mineiro vacinou contra a Covid-19 até o momento

MG – Minas Gerais já imunizou 167.827 pessoas contra a Covid-19 até esta segunda-feira (1º). Segundo o “vacinômetro”, ferramenta idealizada pelo governo do Estado, do total de vacinados, 153.444 são profissionais de saúde, 10.894 são idosos em asilos, 853 são pessoas com deficiência em residências inclusivas e 2.636 são indígenas.

Ainda segundo o levantamento, 496.160 doses da vacina contra a doença já foram distribuídas aos 853 municípios mineiros. A imunização em Minas começou na última segunda-feira (18). A partir de agora, a ferramenta também atualiza o número de vacinados por cidade. Belo Horizonte foi o município que mais imunizou, seguido de Montes Claros, Juiz de Fora e Divinópolis.

Confira o número de pessoas imunizadas por cidade:

– Belo Horizonte: 53.698

– Montes Claros: 6.336

– Juiz de Fora: 6.062

– Divinópolis: 2.966

– Betim: 2.850

– Ipatinga: 2.843

– Muriaé: 2.608

– Barbacena: 2.559

– Nova Lima: 2.436

– Patos de Minas: 2.277

– Pouso Alegre: 2.078

– Contagem: 2.047

A lista completa pode ser acessada pelo link.