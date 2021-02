Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Pesquisa destaca conexões físicas e digitais disponíveis para empresas em Montes Claros

Montes Claros – O “Índice de Cidades Empreendedoras”, que foi divulgado na última semana de janeiro, analisou os 100 municípios brasileiros mais populosos no que se refere à atração de novos empreendimentos. Montes Claros apareceu em 67º lugar na classificação geral e pode-se identificar que a cidade destaca-se em diversos aspectos que atraem novas empresas, ao mesmo tempo em que proporcionam qualidade de vida à sua população.

Na categoria “Infraestrutura”, Montes Claros ficou no 76º lugar, nota abaixo de sua média geral nos sete quesitos, mas que coloca a cidade à frente de 10 capitais brasileiras, como Salvador (79ª posição), Rio de Janeiro (83ª), São Luís (97ª) e Belém (99ª). A categoria analisa aspectos como transporte urbano (conectividade via rodovias, número anual de decolagens e distância do porto mais próximo) e condições urbanas (acesso à internet rápida, preço médio do metro quadrado, custo da energia elétrica e taxa de homicídios).

Os indicadores da categoria “Infraestrutura”, de acordo com a pesquisa, “podem ser determinantes na decisão de se iniciar um negócio em um determinado estado ou cidade, compondo as capacidades de conexão física e digital fundamentais para o alcance dos consumidores, instalação de novas tecnologias e inovação, além dos custos fixos de manutenção de negócios”.

O estudo foi realizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), entidade que capacita servidores públicos, e pela Endeavor, organização que incentiva o empreendedorismo no mundo, e utilizou dados públicos, referentes a 2020, de diversas entidades, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por exemplo.