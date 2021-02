Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – IFNMG inicia inscrições de Processo Seletivo de Nível Superior, com oferta de 1.107 vagas em cursos presenciais e a distância

Norte de Minas – O IFNMG abriu nesta quinta-feira, 04/02, as inscrições para o Processo Seletivo de Nível Superior 1/2021, com oferta de um total de 1.107 vagas para cursos de graduação gratuitos (confira quadro em anexo). Os(as) interessados(as) podem inscrever-se gratuitamente até o dia 04/04, por meio de formulário eletrônico, em que farão opção por apenas um curso e preencherão com os dados solicitados, incluindo o CPF, que é obrigatório. O preenchimento do formulário de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, por isso é necessária muita atenção.

Pode candidatar-se quem tiver concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula, prevista para acontecer a partir de 27/04, de acordo com o cronograma de cada campus e do Centro de Referência em Formação e Educação a Distância (CEAD). Além disso, é necessário que o(a) candidato(a) tenha participado de pelo menos uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizadas entre os anos de referência de 2010 e 2020, desde que não tenha sido na condição de treineiro.

Devido à pandemia da covid-19, o IFNMG não realizará prova de seleção. Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por com base no resultado obtido no Enem da edição indicada no formulário de inscrição (entre 2010 e 2020), nas provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias e de Redação. O(a) candidato(a) deverá inserir no formulário as notas correspondentes à edição indicada e às disciplinas exigidas de acordo com o curso escolhido (conforme Anexo VI do edital do Processo Seletivo).

Cursos

As vagas ofertadas pelos campi Almenara, Araçuaí, Arinos, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni são para cursos originalmente presenciais, no entanto, enquanto durar a situação da suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia da covid-19, as atividades de ensino poderão ocorrer de forma não presencial.

Já o bacharelado em Administração Pública, oferecido pelo CEAD, será na modalidade EAD, com vagas distribuídas entre os polos de Capelinha, Cristália, Jaíba, Januária, Jequitinhonha, João Pinheiro, Monte Azul, Novo Cruzeiro, Pedra Azul, Rio Pardo de Minas e Urucuia. O curso EAD prevê momentos presenciais obrigatórios no polo, para estudos, avaliações e outras atividades, que poderão ser agendados quando for permitido o retorno de atividades presenciais.

Reserva de vagas

Para todos os cursos, vale o sistema de reserva de vagas, conhecido como sistema de cotas. O IFNMG reserva metade das vagas para estudantes vindos(as) de escolas públicas, parte delas para candidatos(as) de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência. Da outra metade das vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e outros 5%, para quem veio de Escolas Família Agrícola (EFA).

Toda a documentação comprobatória necessária para garantir o ingresso do candidato via vagas reservadas deverá ser apresentada no momento de solicitação de matrícula.

Sisu

Além da oferta de vagas pelo Processo Seletivo de Nível Superior, alguns dos campi do IFNMG preencherão vagas em seus cursos superiores, parcial ou integralmente, por meio da próxima edição do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que utilizará as notas do Enem 2020 (cujas provas ainda estão sendo aplicadas). O calendário do Sisu será divulgado pelo Ministério da Educação.

No quadro de distribuição das vagas (em anexo), é possível conferir algumas das oportunidades que o IFNMG ofertará via Sisu, mas o Instituto ainda divulgará, em momento hábil, o quadro geral de vagas a serem preenchidas por esse sistema de seleção.

Resultados e matrículas

Encerradas as inscrições do Processo Seletivo de Nível Superior, no dia 05/04 o IFNMG publicará a lista preliminar dos(as) inscritos(as). O resultado preliminar na seleção será divulgado em 22/04 e o resultado final, em 26/04. A matrícula dos(as) aprovados(as) dentro do limite de vagas acontecerá a partir de 27/04, dependendo do cronograma de cada campus/CEAD.

Mais informações e dúvidas

Todas as informações sobre o Processo Seletivo de Nível Superior (cronograma, distribuição das vagas, orientações para inscrições, regras da seleção) estão detalhadas no Edital nº 08/2021 e respectivos anexos, publicados neste portal eletrônico e no site da Fundação CEFETMINAS. Neste último link, o(a) candidato(a) também encontra o formulário de inscrição.

Os canais para esclarecer dúvidas são o e-mail concursopublico@fundacaocefetminas.org.br e o telefone (31) 3314-5222.