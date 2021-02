Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2021.

MG – Primeira pessoa vacinada contra a covid-19 em Minas recebe a segunda dose

MG – As últimas semanas foram marcantes na vida da técnica de Enfermagem do Hospital Eduardo de Menezes (HEM), Maria Bom Sucesso Pereira, de 57 anos. Cecé, como é conhecida, foi a primeira pessoa a ser imunizada em Minas Gerais contra a covid-19, em 18 de janeiro, abrindo a que é considerada a maior operação de vacinação da história do Estado. E esta segunda-feira (8/2) foi um dos dias mais importantes e aguardados pela Cecé. Ela recebeu a tão esperada segunda dose da CoronaVac, que significa proteção e alívio.

“Quando eu recebi a primeira dose, a sensação era de luz no fim do túnel. Agora, sinto que retirei dos ombros um grande peso, porque tenho certeza que eu posso trabalhar com mais segurança. Estou imunizada e não corro mais perigo. Estou me sentido vitoriosa e feliz”, comemorou.

Cecé, que trabalha há mais de uma década no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do HEM, contou que no início da pandemia teve muito medo. “Algumas pessoas da minha família são do grupo de risco. Tenho um cunhado diabético e uma irmã acima dos 60 anos. Foi muito difícil lidar com uma coisa desconhecida”, disse.

Decisão

Mais difícil ainda foi tomar algumas decisões, como a de comunicar aos familiares que sairia de casa por conta dos riscos da profissão. “Comuniquei a minha família que sairia de casa por algum tempo. Fui morar na casa da minha irmã e ela foi para minha casa. Morei sozinha durante sete meses”, explicou.

No trabalho ela explicou que, com o passar do tempo, todos os profissionais ficaram mais unidos. “Convivemos com muitas perdas, mas também salvamos muitas vidas. Fazemos parte de uma engrenagem. Estamos unidos para salvarmos mais vidas”, disse.

Esperança