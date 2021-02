Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros reivindica retirada dos trilhos da FCA do perímetro urbano

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros participou de uma audiência pública realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para discutir a prorrogação da concessão da malha ferroviária para a FCA (Ferrovia Centro-Atlântica). A reunião aconteceu de forma remota, e Montes Claros foi representada pelo vice-prefeito de Montes Claros e secretário municipal de Serviços Urbanos, Guilherme Guimarães, que apresentou seus questionamentos por escrito, e pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edilson Torquato, que participou por chamada de vídeo.

Segundo Guilherme Guimarães, foram apresentadas três propostas pelo Município: criação do Contorno Ferroviário, retirando os trilhos da faixa central urbana, ou então a construção de viadutos na avenida das Américas e no final da avenida Osmane Barbosa, além de trincheira na rua Ângelo de Quadros; e aumento do volume de cargas transportadas de combustível e produto acabado em Montes Claros, para viabilizar os empreendimentos locais, inclusive com a construção de um terminal de cargas multimodal.

Em sua fala, Edilson Torquato destacou a necessidade de melhorias na rede ferroviária que liga Belo Horizonte a Salvador, passando por Montes Claros, para aproveitar o potencial econômico da região Norte de Minas. “Eu sugiro que a ANTT e a FCA vissem com um olhar mais apurado as potencialidades da nossa região. Somos o segundo maior entroncamento rodoviário do país e temos como ser também em termos ferroviários”, destacou o secretário.